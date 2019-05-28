Синоптики рассказали, когда дожди и грозы оставят Хабаровск в покое

На прошлой неделе летнюю жару в Хабаровске сменили проливные дожди. Приятного, конечно, мало. Разве что природных пожаров стало меньше, от едкого запаха дыма не сталось и следа. Тем не менее солнце и безоблачное небо теперь далеко в прошлом. Из актуального в погодном меню - только ливни, грозы и понижение температур. Погода, как и прежде, сохраняет неустойчивый характер. Ее настроение предугадать практически невозможно, но отважные синоптики все же пытаются, не теряют надежды, что стихия начнет играть по каким-нибудь правилам, поддающимся логике.

По подсчетам специалистов, за несколько дней в крае выпало 50 миллиметров дождя. В принципе, мы уже отработали норму по осадкам за май. В некоторых районах региона выпала полуторамесячная норма осадков. Не впервой нарушать эти границы. Речь ведь о дальневосточном климате, а он очень своенравный.

Понедельник - дождь, вторник - дождь, среда... тоже дождь. Просветов, в прямом смысле этого слова, просто нет. Теперь горожан волнует один вопрос - когда же все это прекратится? Ситуация усугубляется еще и тем, что первого июня (дата не за горами) Хабаровск будет праздновать 161 годовщину со дня его основания. Традиционно в этот день в городе проходит торжественное шествие. А гулять по центральным улицам под проливным дождем - мероприятие сомнительно приятное.

- По нашим прогнозам, дожди продержатся в Хабаровске до шестого июня. Местами они будут сильными, местами непогода даст передохнуть, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Первого числа, по нашим данным, в Хабаровске будет без осадков, второго июня после обеда в городе пойдет дождь и продолжится в течение всей недели. Конечно, не факт, что шестого числа все это прекратится. Циклон довольно мощный, пришел к нам с запада, сейчас набирает обороты, поэтому неизвестно, как он поведет себя дальше.

Разумеется, циклон повлиял и будет продолжать влиять на температуры воздуха. Днем в Хабаровске столбик термометра не поднимется выше +23 градусов. Местами циклон будет суров, и градусы опустятся до отметки +12. Нам же остается только наряжаться в дождевики, вооружаться зонтами и помнить, что у природы нет плохой погоды.