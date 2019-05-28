Семилетний ребенок обварился, провалившись в колодец с кипятком в Хабаровске

Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 27 мая, вечером. Семилетний ребенок играл во дворе своего дома, расположенного в переулке Дежнева в Железнодорожном районе Хабаровска. Один из коллекторов, по предварительным данным, не был прикрыт металлической крышкой. Вместо нее на колодце была прогнившая доска, которая не выдержала и сломалась, когда на нее забрался мальчик.

В итоге школьник оказался в кипятке по пояс. К сожалению, избежать ожогов не удалось. После того, как мальчика вытащили из коллектора, его госпитализировали во вторую краевую больницу.

Стало известно, что сейчас ребенок находится в реанимации. По предварительным данным, почти 50 процентов тела мальчика в ожогах. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - рассказывает Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - Данный подземный коллектор принадлежит управляющей компании. Сотрудники тщательно установят все обстоятельства произошедшего, в том числе выяснят причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В ведомстве также отметили, что расследование уголовного дела продолжается.