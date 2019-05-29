2019-05-29T09:04:39+03:00
Общество

Обильные дожди могут спровоцировать паводки на реках Хабаровского края

Наиболее сложная ситуация может сложиться в Хабаровском, Нанайском и Верхнебуреинском районах
Борис КОКУРИН
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Обильные дожди могут спровоцировать опасные явления на реках Хабаровского краяОбильные дожди могут спровоцировать опасные явления на реках Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Во всем виноват циклон и вызванные им ливни. В МЧС опасаются что избыток дождевой воды может спровоцировать подтопление территорий, дорог, линий связей и электропередач, сенокосных угодий, полей.

По данным Дальневосточного управления гидрометеорологической службы наибольшее количество осадков зарегистрировано в Хабаровском районе - 65 миллиметров за 24 часа, Нанайском районе - 29 миллиметров и Верхнебуреинском районе - 16 миллиметров.

Больше всего опасений у гидрологов вызывает Хабаровский район, реки Кур, Урми и Тунгуска там вода может подтопить территории поселков Кукан, Новокуровка, Улика-Национальная, Победа, Иванковцы, Николаевка и других расположенных вблизи русел рек и не защищенных дамбами в населенных пунктах. Пока, впрочем, потоплений населенных пунктов в крае не наблюдается.

- По состоянию на утро 29 мая, на реке Кур у населенных пунктов Новокуровка, Улика-Национальная, Победа уровень воды составляет 656 сантиметров при отметке неблагоприятного явления 650 сантиметров, опасного – 740 сантиметров. В период с 1 по 3 июня ожидается подъем уровня воды, при котором возможно превышение опасных отметок 750-800 сантиметров, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю. - На реке Тунгуска у поселка Архангеловка сейчас уровень воды составляет 903 сантиметра. В течение 3-5 июня ожидается прохождение гребня паводка с достижением отметок 1030 -1080 сантиметров, а это уже считается опасным явлением. На реке Урми у поселка Кукан в настоящее время проходит гребень паводка. Текущий уровень воды составляет 813 сантиметров при отметке неблагоприятного явления 850 сантиметров, опасного – 950 сантиметров. Уровень воды продолжает повышаться. В течение 30 мая – 1 июня ожидается подъем воды до отметок 850-900 сантиметров.

Есть небольшой подъем и воды и на реке Амгунь в районе имени Полины Осипенко. На участке между селами Каменка и Удинское отмечается подтопление поймы на глубину до 1 метра. А вот в Нанайском районе на реке Манома идет спад уровня воды, за сутки он снизился на 18 сантиметров и составляет 433 сантиметра.

В МЧС призывают не паниковать – ситуация находится на постоянном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях, в случае ЧП в районы готовы выдвинутся спасатели. Дожди вряд ли сумеют нанести существенный ущерб поселкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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