«Только сейчас мы поняли, что среди нас был герой!»: дворник ценой своей жизни спас тонущих девочек в Еврейской автономии

52-летний Станислав Фальбийчук был простым дворником. Занимался уборкой улиц уже много лет. Жил вместе с гражданской супругой в небольшом селе Ленинское в Еврейской автономной области. Все изменилось в минувшее воскресенье 26 мая. Тогда все узнали, что Станислав не просто борец за чистоту улиц, а настоящий герой. Только вот, за совершенный подвиг ему пришлось очень дорого заплатить. Цена поступка – его собственная жизнь.

«Я ПОПЛЫЛ ЗА ВТОРОЙ!»

В этот день у Станислава был выходной. Но отдохнуть у него не вышло – позвонил начальник, попросил его помочь и выйти на работу. Тот согласился. Как потом вспоминали близкие, он никогда не отказывал, если мог выручить кого-то в беде. Собрался, оделся, взял с собой рабочий инвентарь и в путь. Случайное стечение обстоятельств или рок судьбы, но по дороге машина, на которой Станислав ехал вместе со своим начальником, заглохла недалеко от села Калинино. Пришлось действовать не по плану и решать проблему с транспортным средством. Машина будто знала, в каком именно месте ей нужно заглохнуть, потому что в метрах двухстах от дороги был карьер, в котором тонули две школьницы.

Сперва мужчины услышали едва уловимые голоса. Затем Станислав прислушался и понял, что какие-то девочки кричат: «спасите, помогите!» и тут же бросился к карьеру. Рядом с ним речка, которая из-за дождей вышла из берегов и заполнила большую яму водой.

- Стас сразу прыгнул в воду. Одну из девочек он почти сразу вытащил на берег, снял с себя мокрую одежду и сказал мне: «Я поплыл за второй!», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Николай Волченко, коллега погибшего Станислава. -К сожалению, до нее он так и не доплыл. Там надо было плыть против течения. Может, сердце прихватило. Вроде он даже жаловался на здоровье. Я понял, что дело плохо, разделся и поплыл за ним. Увидел, что он уже начал погружаться в воду. Лишь изредка показывалась макушка головы. Я до него не доплыл буквально метра три. Второй раз он ушел под воду с концами.

Вскоре на помощь поспешили проезжающие мимо сельчане, которые помогли вытащить из воды вторую девочку. Однако совместные поиски Станислава к каким-либо результатам так и не привели.

В это время под водой развернулась настоящая спасательная операция. На поиски Станислава отправились сотрудники областного МЧС, полиция, волонтеры и местные жители. В минувший понедельник тело героя подняли со дна водоема.

- Специалисты обследовали около трех тысяч квадратных метров акватории и береговую линию. Сотрудники использовали бредни, сетки и водолазное снаряжение, отмечают в пресс-службы ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. -2 мая они нашли утонувшего мужчину на глубине 3,5 метра.

«ГЕРОИ – ЛЮДИ НЕЗАМЕТНЫЕ»

Станислав рос в многодетной семье. Всего у него 11 братьев и сестер. Трое из них живут в том же поселке Ленинское, что и он, еще двоих уже нет в живых. Теперь уже Фальбийчуки потеряли трех членов семьи.

- В субботу вечером он приходил ко мне домой, помогал по хозяйству. Никакого плохого предчувствия у меня не было. Все было как всегда. Сказала ему еще, что, мол, давай завтра отдохнем и не будем заниматься хозяйством. Вот и решили, что в воскресенье он останется дома. Но вот и это не получилось. Вы знаете, он с детства такой, - делится воспоминаниями Ирина Букина, старшая сестра Станислава. -Никого в беде не оставлял, всегда бежал на помощь. Мимо чужой беды и чужого горя никогда не проходил. 26 числа пришел Николай, его начальник, сказал, что Стас утонул. Я не могла найти себе места. Мы ведь очень много времени проводили вместе, даже работали вместе дворниками. Были очень близки, а тут такая новость. У него с давлением были проблемы. Может в воде, да еще и такой холодной, ему стало совсем плохо, он и не выдержал.

Николаю и самому было не по себе. Даже в шоковом состоянии, он помнит все в мельчайших деталях. Говорит, что на его глазах утонул его приятель. Забыть о таком просто невозможно.

- Он был очень добрым человеком, отзывчивым, добропорядочным, - продолжает Николай Волченко. - Герои люди незаметные. Ситуации в жизни дают понять, что вот, оказывается, среди нас был герой. Накануне я разговаривал с мамами этих 14-летних девочек. Они очень сильно чувствуют свою вину. Плачут горючими слезами. Девочки, с их слов пошли туда, чтобы ноги помыть.

Сами подростки до сих пор в шоке. Одна из школьниц вспоминает, что Станислав, когда подплывал к ней, почти приказывал не сдаваться и грести ногами и руками. Признается: «Я до сих слышу его голос». Скорее всего, если бы не такая моральная поддержка, она не смогла бы так долго оставаться на плаву и выжить.

О случившемся в Ленинском сельском поселении знают уже все. Каждый из них считает Станислава героем. Человеком, который совершил настоящий подвиг.

- Я сам был с ним знаком. Сегодня похороны. Ему было 52 года, - отмечает Владимир Путилов, глава Ленинского сельского поселения. - Очень ответственный был человек, всегда шел навстречу на любую просьбу. Очень добросовестный был.

Печально, но для того, что все в селе поняли, что Станислав – человек с большой буквы, ему пришлось очень дорого заплатить. Хочется, чтобы моралью в этой трагической истории стало простое уважение друг к другу. Ведь, возможно, что за маской дворника, продавца, кондуктора или администратора скрывается настоящий герой. Герой, который может отдать свою жизнь взамен вашей.