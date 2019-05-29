«Да я только подзатыльник дал»: в Хабаровске воспитатель центра проблемных подростков избил двух воспитанников

На скамье подсудимых в Хабаровске оказался 34-летний бывший воспитатель Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю. Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, притом в отношении детей. Отличился тогда еще действующий сотрудник органов в 2017 году.

В центре он работал с 2011-го, и с тех пор никаких замечаний со стороны руководства не имел. Добропорядочный правоохранитель и показательный семьянин, воспитывающий двух детей. Однако его безупречная репутация треснула по швам. Именно в тот момент, когда в учреждение попали два друга 13 и 14 лет.

В этот центр отправляют детей на перевоспитание – здесь они находятся примерно 30 суток. Подростки попались на краже, но так как детей по такой статье не привлекают к уголовной ответственности, их отправили в центр на профилактические беседы. Но первая встреча с воспитателем не увенчалась успехом.

Дети и правоохранитель, сразу так сказать, не сошлись характерами. Малолетние преступники решили сразу показать свой авторитет, но другого способа кроме откровенного хамства они не нашли. Сперва они вальяжно в присутствии всех остальных подростков сложили ноги на стол, затем громко разговаривали между собой, не стесняясь при этом использовать маты.

На все замечания воспитателя они реагировали также нецензурной бранью и грубыми словами. Примечательно, что все «деды» центра не встали на защиту сотрудника органов, а напротив – поощряли их поведение: смеялись и едва ли не аплодировали.

В итоге мужчина не выдержал и принял волевое решение – применить насилие. Старшего он ударил по затылку так, что он лбом стукнулся о столешницу. Затем схватил его за шею и вышвырнул из-за стола. Досталось и младшему. Воспитатель также взял его за шею, швырнул на пол и уже лежачего ударил по голове. После происшествия мужчина выгнал обоих подростков из кабинета.

Случайно в этот момент в коридоре проходила начальник центра, которая услышала детский плач. Она спросила у проходящего мимо сотрудника – врача, о том, что случилось. Оказалось, что в присутствии женщины эти подростки тоже успели показать себя.

Тогда руководитель решила самостоятельно удостовериться в словах врача и пошла в тот самый класс. В кабинете она увидела плачущих мальчиков. У одного даже была шишка на голове и покраснения от ударов. Разумеется, они сразу рассказали женщине о том, что их избил воспитатель.

Обвинения были серьезными, и руководство приняло решение провести служебную проверку. Сперва воспитатель всячески отрицал свою вину, сетуя на то, что вовсе дал мальчикам лишь подзатыльники, не более того. Однако видео с камер наблюдения говорило об обратном.

Тогда сотрудник полиции стал говорить о том, что это были вынужденные меры, так как действия детей угрожали безопасности других воспитанников. Однако и это оказалось ложью. В конечном итоге мужчина уволился по собственному желанию. А накануне приговор ему вынес и судья.

– Суд признал подсудимого виновным в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, совершенных с применением насилия, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Демидовская, помощник прокурора Центрального района Хабаровска. - Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, а также с лишением права работать с детьми сроком на 3 года

В ведомстве отмечают, что приговор в законную силу пока не вступил.