«Дед сам споткнулся о машину»: в Еврейской автономии осудили азербайджанца, сбившего 91-летнего ветерана ВОВ

Случилось все в Биробиджане в конце августа 2018 года. 41-летний местный житель припарковал свою машину Toyota Carina в районе дома №1 по улице Комсомольской. 91-летний ветеран Великой Отечественной войны каждый день по этой дороге ходит в магазин. Этот поход стал роковым для каждого из них. Уроженцу Азербайджана, чтобы выехать на дорогу, нужно было сдать назад. Он так и сделал, но вот проходящего по пешеходному переходу ветерана, водитель не увидел. В итоге сбил пожилого мужчину, хоть и на небольшой скорости.

Герой войны и так передвигался с тростью, поэтому от малейшего столкновения упал на тротуаре и ударился об асфальт. К счастью, водитель оказался совестливым человеком, вышел из салона и помог дедушке сесть в машину, чтобы отвезти его домой. Однако по пути пенсионеру стало плохо, и его дочь отвела отца в местный травмпункт. Врачи поставили диагноз – закрытый перелом левого бедра и многочисленные ушибы. Все это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В итоге в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Выяснилось, что азербайджанец раньше ни разу не привлекался к уголовной ответственности. У него есть семья, дети. Работает индивидуальным предпринимателем – продает одежду на местном рынке. Судебные тяжбы проходило долго. Примечательно, что на одном из заседаний обвиняемый заявил, что ветеран сам споткнулся о машину и упал на асфальт. Его машина и вовсе была заглушена, а сам он в это время разговаривал по телефону. Свою вину он так и не признал. А герою войны до сих пор приходится лечиться дома. Врачи утверждают, что он уже вряд ли сможет самостоятельно ходить – уж очень серьезные травмы для человека такого возраста.

- Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы, - рассказала «КП»-Хабаровск» Марина Баселина, старший помощник прокурора Биробиджана. -Кроме того, суд удовлетворил заявленный прокурором гражданский иск о взыскании с подсудимого, причинившего тяжкие телесные повреждения ветерану войны, компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

После того, как приговор вступит в законную силу, государство сможет отсудить у предпринимателя деньги, потраченные на лечение ветерана.