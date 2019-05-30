Сергей Фургал: «В каждом районе картина безрадостная»

Губернатор Сергей Фургал, победивший на выборах главы региона в сентябре 2018 года, сегодня впервые выступил с отчетом о своей работе в Законодательной думе Хабаровского края.

- К моему глубокому сожалению, в каждом районе картина безрадостная. Люди недовольны, не видят изменений к лучшему, инфраструктура поселений в застое, зарплаты низкие. Основные вопросы, которые поднимают жители, - это доступность и качество медицинского обслуживания, высокие тарифы на коммунальные услуги, отсутствие нормального водоснабжения, - сказал он, выступая с отчетом.

По словам губернатора, до сих пор на территории края в ряде поселений нет постоянного источника водоснабжения, и воду приходится привозить.

- Большое внимание люди уделяют состоянию местных и региональных дорог, транспортной доступности, особенно по стоимости обслуживания. Я понимаю, что вопросы, которые поднимают жители края, невозможно решить разовыми поручениями губернатора. Здесь требуются длительные совместные усилия, - отметил глава региона.

Он добавил, что за восемь месяцев работы в должности губернатора посетил 8 из 17 районов края, в некоторых побывал дважды. По итогам рабочих поездок, сказал Сергей Фургал, собрана папка с обращениями, по которым даны поручения и началась работа.

ПРО СЕТИ И ЭНЕРГЕТИКУ

- Министерство ЖКХ края провело обследование и установило, что остро нуждаются в замене 357 километров районных электросетей. На это потребуется изыскать 324 миллиона рублей. Могу сказать, что в целом на проведение текущих ремонтов, подготовку районных коммунальных предприятий к зиме требуются дополнительно 900 миллионов рублей ежегодно. Мы же в состоянии сегодня выделять только 80-90 миллионов. Поэтому пока идем методом поэтапных действий, - сказал губернатор.

- Первый район, который попал под эту программу, - это Солнечный район. Уже в этом году планируем отремонтировать там 9 километров электросетей с заменой опор. Следующим пойдет Нанайский район. Постараемся за два года выполнить программу-минимум по ремонту электросетей, - добавил он.

По словам Сергея Фургала, много нареканий от жителей – на качество водоснабжения, плохое состояние или отсутствие систем водоотведения в городских и сельских поселениях. Общая потребность только по 29 первоочередным объектам водоснабжения и водоотведения превышает 17 миллиардов рублей.

В ближайшие годы в планах у властей закрыть сразу семь мазутных котельных. Их заменят на модули, работающие на угле. Процессы выработки и подачи тепла в таких терминалах будут управляться автоматикой.

- Основное решение вопроса по снижению затрат на топливо - это уход от дорогостоящего дизельного топлива и мазута. Мы определили 7 жидкотопливных котельных в Николаевском, имени Лазо, Ванинском, Советско-Гаванском районах, которые заместим более эффективными источниками. Годовая потребность жидкого топлива сократится на 28 тысяч тонн. Если этот объем перевести на деньги, то в ценах этого года экономия составит 818 миллионов рублей, - сказал Сергей Фургал.

Губернатор сообщил, что дополнительную экономию уже в этом году удастся получить на закупках топлива в рамках централизованного завоза. Так называемая схема «центровоза», когда энергоресурсы для отдаленных районов приобретаются через компанию-оператора «Межрайтопливо», сложилась исторически. Только в текущем году региональному оператору предстоит закупить 137 тысяч тонн угля, 46 тысяч тонн нефтепродуктов.

- С этого года систему централизованных закупок реформировали. К примеру, приобретение нефтепродуктов теперь производится на условиях оплаты в течение 10 суток с момента поставки. Такой режим оплаты уже позволил снизить стоимость приобретаемых нефтепродуктов до 25 %, - подчеркнул глава региона.

Глобальная модернизация ожидает коммунальную энергетику Охотского района. По Охотску разрабатывается технико-экономическое обоснование строительства мини-ТЭЦ на углях местного Мареканского разреза. Это позволит закрыть дизельную электростанцию в поселении Резиденция и неэффективную котельную на буром угле в Охотске.

ПРО ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Сергей Фургал также заявил, что вопрос с завершением строительства проблемных домов-долгостроев, куда вложили свои деньги жители края, будет решен в ближайшие год-два.

- В конце 2018 года введены шесть домов, восстановлены права 399 дольщиков. С начала текущего года введено еще четырнадцать жилых домов. Это суммарно 731 договор долевого строительства. До конца года ставим напряженную задачу - решить вопрос по вводу еще 12 домов и восстановить в общей сложности права 1 тысячи 820 дольщиков, - рассказал глава края.

- Но это не все пострадавшие дольщики. Хочу заверить наших земляков, что вопрос с завершением строительства проблемных домов мы держим на особом контроле, - добавил он.

ПРО ГОРОД ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Отставание от графиков строительства ряда объектов в Комсомольске-на-Амуре в рамках долгосрочного плана развития города удалось в этом году наверстать, к запуску в 2019 году будут готовы некоторые из них, сказал Сергей Фургал.

- 1 сентября школьники должны сесть за парты новой Инженерной школы. Выделено финансирование и близок к подписанию контракт на строительство первого, самого дорого этапа инженерной защиты (дамбы – прим. ред.) города. Предстоит сдать в этом году станцию "скорой помощи", развернуть реконструкцию Комсомольского шоссе, выполнить ремонт 25 километров улично-дорожной сети города. Уже все контракты заключены, люди и техника должны находиться на месте и выполнять свою работу, - сказал губернатор.

Сергей Фургал отметил, что, несмотря на все предпринимаемые меры, демографическая ситуация в Комсомольске-на-Амуре не улучшается, миграционный отток населения сохраняется.

- Правительством края ведется поиск дополнительных мер по развитию города. Нам необходимо больше уделять внимания молодежи, поддержке, в том числе, их инициатив. Первое решение в этом пакете - создать в городе молодежный жилищно-строительный кооператив. Для нас очень важно, чтобы цена квадратного метра была посильной для ребят, особенно для молодых семей. Здесь мы намерены задействовать возможности государственной поддержки молодых семей, - сказал губернатор.

По его данным, в очереди на улучшение жилищных условий в Комсомольске-на-Амуре стоит 1 тысяча 882 молодых семьи.

В апреле 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре". План развития города до 2025 года предусматривает строительство и реконструкцию 27 объектов социально-культурной, коммунально-энергетической и транспортной инфраструктуры города и 33 организационных мероприятия. Общий объем финансирования плана развития Комсомольска-на-Амуре составляет 63 миллиардов рублей.