2019-05-30T09:06:41+03:00
Общество

Экономика Хабаровского края показывает умеренный рост

Доходы региона выросли на 12 процентов в 2019 году и составили 34,4 миллиарда рублей
Виктор ОРАТАЙ
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Сергей Фургал: "Экономика Хабаровского края показывает умеренный рост"Сергей Фургал: "Экономика Хабаровского края показывает умеренный рост"Фото: Правительство Хабаровского края
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По итогам четырёх месяцев 2019 года в консолидированный бюджет края поступило 34,4 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов. Это на 12 процентов больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

По словам губернатора Сергея Фургала, перед органами власти стоит задача сохранить эту динамику, и в течение года получить прирост доходов не менее чем на 7 млрд рублей.

- Мы фиксируем стабильность промышленного производства, более 60% которого приходится на обрабатывающие предприятия. Значимая роль принадлежит оборонно-промышленному комплексу. Прежде всего, авиа- и судостроению. Недавно стало известно о готовности Минобороны России приобрести крупную партию новейших истребителей пятого поколения СУ-57, сборка которых будет налажена на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это не только ответственная задача, но и долгосрочная загрузка предприятия, - отметил губернатор, выступая с отчетом в Законодательной думе края.

Что касается положения дел на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах, то оба предприятия, по мнению главы региона, нуждаются в докапитализации. В рамках принятого закона об инвестиционных квотах «под вылов краба», предприятиям оказывается содействие в размещении заказов на краболовы, речь идет о 20 судах. Это даст загрузку заводам на пятилетнюю перспективу.

Продолжается модернизация предприятий в металлургическом комплексе края. На «Амурском гидрометаллургическом комбинате» увеличены производственные мощности по переработке со 160 до 200 тыс. тонн руды в год. На заводе «Амурсталь» по итогам 2018 года объем производства вырос до 641,5 тыс. тонн проката. Стратегическая задача для предприятия - переход к смешанной технологии, то есть на перворудное сырье.

- Рекордный уровень добычи драгоценного металла показала в прошлом году горнодобывающая отрасль. Добыто 24,8 тонн золота, это исторический максимум для региона. В этом году в планах у золотодобытчиков 24,9 тонн, - заявил Сергей Фургал.

Он также рассказал о новом масштабном проекте в минерально-сырьевом комплексе. Речь идет об освоении Малмыжского меднопорфирового месторождения в Нанайском районе. Объем инвестиций в проект составит 113 млрд рублей, будет создано 1 500 новых рабочих мест. Правительство края твердо обозначило позицию о необходимости приема на работу в первую очередь, жителей Хабаровского края.

Губернатор отметил, что регион должен получать отдачу от предоставления крупному бизнесу налоговых льгот и преференций. По мнению Сергея Фургала, настало время переосмыслить такое понятие, как режим «приоритетного инвестиционного проекта».

- Правительство края, безусловно, будет продолжать поддержку частных инвестиций. Но, согласитесь, все-таки неправильно, когда приоритетность назначается только лишь потому, что проект осуществляется в регионе Дальнего Востока. Приоритетным должен быть инвестиционный проект, который формирует комплексные эффекты, создает цепочки добавленной стоимости, развивает перерабатывающие отрасли, формирует постоянное население, - подчеркнул Сергей Фургал.

Он также отметил, что правительством края подготовлен законопроект по ограничению предоставления налоговых льгот для проектов по добыче и переработке драгоценных металлов, добыче и обогащению угля, заготовке круглого леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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