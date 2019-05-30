Политическую перезагрузку провело "Время перемен" на праймериз в Хабаровском крае

В Хабаровском крае оргкомитет движения «Время перемен» подвел итоги предварительного голосования. Представители регионального штаба праймериз отметили, что в предварительном отборе кандидатов для выборов 8 сентября 2019 года участвовало много новых, интересных людей.

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Более трети всех зарегистрированных кандидатов – моложе 35 лет, среди которых много тех, пробует свои силы в политике впервые. Сама процедура, по оценке экспертов и наблюдателей, прошла открыто и, что не менее важно, конкурентно – на некоторых округах конкуренция составила до четырех человек на место.

По мнению аналитиков, причина таких изменений проста: после выборов губернатора в прошлом году в Хабаровском крае старая вертикаль власти разрушилась, а новая ещё не сформирована. Система политического сдерживания, которая работала много лет, просто перестала существовать. Во многом благодаря этому в регионе сложились все условия для здоровой политической конкуренции.

Огромный запрос на перемены и стремление самой власти переформатировать устаревшие схемы и начать работать по-новому – сделали своё дело. По словам политолога Илдуса Ярулина, «Время перемен» уже привело к переменам.

- Можем говорить, что идет достаточно серьезное обновление и последующие шаги краевой организации «Единой России» должны показать насколько она способна развить те тренды, которые сейчас четко проявились. Хочу сказать: того, что сейчас происходит внутри партии – никто не ждал», – отметил политолог.

СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

О впечатлениях по поводу прошедшего дня предварительного голосования и результатов праймериз мы спросили и кандидатов от общественного движения «Время перемен». Их ответы - приводим ниже.

Наталья Болоняева: Трудиться на благо региона.

Наталья Болоняева:

- Благодарю каждого избирателя, вы не поленились в воскресный день прийти в свой счетный участок и отдать голос за кандидатов, завоевавших ваше доверие. На мой взгляд, главным итогом предварительного голосования стало обновление политических кадров и появление новых лиц, впервые принявших в нём участие. Все, что сейчас происходит – это движение навстречу людям, которые ждут развития и перемен. Движение к объединению, которое продиктовано новой политической реальностью. Цели, которые стоят перед нами, в самом полном смысле слова единые для всех, кто готов и хочет трудиться на благо нашего региона, ради обновления на благо края!

Евгений Солоненко: Депутаты должны служить людям.

Евгений Солоненко:

- Результаты предварительного голосования – это результаты работы кандидатов с жителями. И встречи с населением, и дебаты в рамках праймериз добавили конкуренции политической жизни в Хабаровском крае. Прошедшее голосование – это очень большой шаг вперед. Победили кандидаты, которые работали на своих округах, которые умеют слушать и слышать людей. Кандидаты, не учитывающие мнение избирателей, просто не дойдут до депутатства, мы же все живем в едином обществе, депутаты существуют не отдельно от нас, они должны служить людям.

Иван Джуляк: Политика - работа ежедневная.

Иван Джуляк:

- Очень высок запрос жителей на справедливость, честность и открытость. И чтобы этим требованиям соответствовать, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а реально их слушать и слышать, быть вместе с ними, чтобы граждане лично знали своих депутатов, могли свободно прийти с любой проблемой. Логично, что победили те кандидаты, которые проводили максимальную работу на своих округах, встречались, общались со своими избирателями. Политика – это работа ежедневная, поэтому, чем кандидат ближе к людям, тем больше у него шансов на победу.

Владимир Сидоров: Спасибо за ваше неравнодушие.

Владимир Сидоров:

- Сразу отвечу на вопрос – кто все эти люди? Да, это новые люди в политике, но это совсем не случайные люди. Они готовы отдать на благо края свои знания, свой опыт и свое понимание справедливости. Все это поможет нам начать новую жизнь, где власть будет слышать каждого человека и работать для людей. Скептики скажут, что это сложно, почти невозможно. Мы же уверены, что у нас все получится — объединившись, сделать невозможное. Вспомните исландскую сборную на чемпионате Европы, когда стоматолог, режиссер, пилот, студент и уборщик защищали честь своей страны и сделали это, хотя никто не верил. Это наш путь. Хочу поблагодарить каждого избирателя, спасибо за ваше неравнодушие.