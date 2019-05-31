2019-05-31T02:36:41+03:00
Политика

Избирательная кампания в Законодательную думу Хабаровского края начнется с 4 июня

В этот день опубликуют постановление о назначении выборов, которое принял парламент региона
Виктор ОРАТАЙ
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Выборы в Законодательную думу Хабаровского края назначены на 8 сентября 2019 годаВыборы в Законодательную думу Хабаровского края назначены на 8 сентября 2019 годаФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва назначены на 8 сентября. Постановление об этом принял краевой парламент, оно будет опубликовано у уполномоченном органе печати 4 июня, во вторник.

Как сообщили в пресс-службе краевой думы, полномочия действующего, шестого созыва депутатов заканчиваются в сентябре 2019 года. Новый состав думы будет формироваться по новым правилам.

Во-первых, изменится соотношение депутатов, избираемых по одномандатным округам и по партийным спискам. Теперь депутатов-одномандатников в краевом парламенте будет большинство – 24 человека, а депутатов, избранных по партийным спискам, будет 12. Новая схема одномандатных округов уже утверждена постановлением Законодательной Думы Хабаровского края, принятым 26 апреля.

По другому будут формироваться и партийные списки: теперь они будут состоять только из региональных групп, а общерегиональной части в них не будет. Это, по мнению многих депутатов, исключит, использование так называемых "паровозов" - известных людей, которые не планируют заниматься депутатской деятельностью, но своим участием привлекают избирателей.

В соответствии с Избирательным кодексом Хабаровского края дата выборов депутатов краевого парламента нового созыва назначается депутатами Законодательной Думы региона. При этом днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия краевого парламента.

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Что и было сделано на заседании думы 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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