На Камчатке почтовая ОПГ подделала подписи пенсионеров, чтобы обокрасть предприятие на миллионы рублей

На что вы готовы пойти, чтобы жить на широкую ногу? Вот, например, работники почты в Петропавловске-Камчатском пошли на преступление лишь для того, чтобы ни в чем себе не отказывать.

51-летняя почтальон и начальник отделения создали ОПГ, которое просуществовало в период с декабря 2017 по сентябрь 2018 года. Женщины тесно взаимодействовали во время работы, поэтому для того, чтобы разбогатеть, им никто не был нужен. Одна получала деньги в кассе для пособий и выплат пенсионерам и льготникам. Другая – подделывала подписи людей и составляла отчеты. В итоге деньги вместо того, чтобы попадать в руки пенсионерам, шли в карман этим двум особам.

Самое интересное, что никого из пенсионеров и льготников женщины не обидели и уж тем более не обделили. Всем, кому были положены, выплаты, деньги ежемесячно поступали. Просто некоторым выдавались не их средства, а других людей. Схема циклична, а значит - могла длиться вечно, ведь по сути в почте находились деньги, предназначенные не на один месяц. Да и поступали туда средства без перебоев. В общем женщины и дальше бы промышляли, но отдел безопасности предприятия заподозрил что-то неладное. Сотрудники провели проверку и выяснили, что таким образом почтальон и ее начальник присвоили больше 2,5 миллиона рублей.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по статьям: «Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования». Обвинения предъявили обеим женщинам, но в преступлении пока созналась только почтальон. Начальник свою вину отрицает.

- С момента возбуждения уголовного дела Управлением федеральной почтовой связи Камчатского края – филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» гражданам выплачено более 970 тысяч рублей, - рассказала «КП»-Хабаровск» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - С целью обеспечения гражданского иска, в домах обоих женщин проведены обыски и на их имущество наложен арест.

Следователи допросили больше 50 свидетелей-пенсионеров, запросили огромное количество первичной финансовой документации – по ней была проведена бухгалтерская экспертиза. Так собрано достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в прокуратуру. Создательницам почтового ОПГ грозит до 10 лет лишения свободы.