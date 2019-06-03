«Будем сидеть, пока на скорой не увезут»: в Хабаровске группа сирот объявила голодовку перед зданием правительства края

НЕ МИТИНГ И НЕ ПИКЕТ

Площадь имени Ленина, самый центр Хабаровска. Тепло. Среди множества гуляющих праздных и спешащих по своим делам горожан эта небольшая группа людей почти не выделяется. Сидят на скамейке напротив входа в «Белый дом», оживленно переговариваются, снимают происходящее на мобильные телефоны. В центре стоит большая бутылка воды.

К людям подходит наряд полиции, прапорщик о чем-то спрашивает, потом озадаченно сдвигает форменную кепку на затылок. Берет под козырек и отходит. Привлекать сидящих не за что. Общественный порядок не нарушают, плакатами не размахивают, речи не произносят. Просто сидят. А то, что они решили голодать, так законом это не запрещено.

В группе голодающих одиннадцать человек, большинство - молодые женщины. Все они сироты, которые вот уже несколько лет не могут получить положенное по закону жилье. Сегодня утром решили объявить голодовку. С собой у инициативной группы спальники, смена одежды и вода. Еды нет.

С собой у активистов вода, книги, спальники и теплая одежда. Еды нет.Фото: Борис КОКУРИН

- Сидеть будем до тех пор, пока наша проблема не решится, - рассказывает Екатерина Винникова, одна из голодающих. - У нас в крае больше четырех с половиной тысяч сирот до сих пор не могут получить положенное им по закону жилье. Большинство из них в Хабаровске. У нас есть своя группа в мессенджере - там все, кто состоит, имеют решение суда, по которому им должны предоставить жилплощадь. У меня, в частности, оно датировано 2014 годом, вот, у девушки рядом - 2012. Вот, напротив Алена уже 12 лет ждет своей квартиры. Но не это угнетает. Главное - нам не называют конкретные сроки. Мы обили пороги всех чиновников. Говорят - ждите. Сколько же можно ждать? Вот и решили сидеть до победного. Наша голодовка - это крайняя мера, когда уже не знаешь, как повлиять на эту ситуацию. Пока что-то не решится - будем голодать.

УСТАЛИ ЖДАТЬ

Екатерине 26 лет, когда выпустилась из детского дома, хотела встать в очередь на получение жилья, но ей сказали - у вас есть дом, вот там и живите. Все бы ничего, но ее дом давно сгорел. Впрочем, чиновников это не волновало. Подумаешь, пепелище - главное, на бумаге он существует. Сироте пришлось добиваться своего через суд. Тот принял сторону девушки, однако и с судебным решением вот уже пять лет она ждет квартиры в Хабаровске.

Екатерина Винникова, свое жилье ждет уже пять летФото: Борис КОКУРИН

У Анастасии Судаковой трое детей - мал мала меньше. С 12 лет она воспитывалась в детском доме, в очередь на жилье женщина тоже встала по решению суда, три года назад тогда была в очереди пятьсот десятой. Сейчас ее номер - 387. Очередь, по словам многодетной матери, движется черепашьим шагом и все время пополняется новыми сиротами. Не так давно ей предложили заселиться в кризисный центр на окраине города, там нет отдельной комнаты и вместе с ней, ее мужем и тремя детьми должны были жить еще восемь посторонних человек. Естественно, Анастасия отказалась. Она тоже сейчас на площади Ленина и готова голодать до упора.

- Я буду сидеть до конца, муж остался с детьми на съемной квартире, а я здесь. Будем голодать, пока скорая всех не увезет, или проблема не решится, - делится Анастасия Судакова планами на будущее.

У Анастасии Судаковой трое детей. За ними пока жена голодает будет присматривать муж.Фото: Борис КОКУРИН

КВАРТИРЫ БУДУТ, НО ПОТОМ

О том, что у них под носом проходит самая настоящая голодовка, в правительстве региона знают. Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встречался с активистами. Сейчас идет внеочередное заседание с министрами, отвечающими за строительство и предоставление жилья.

Сами голодающие нового губернатора края в своих проблемах не винят, все отлично понимают, что их ворох достался ему от предыдущего главы региона.

- Они эту очередь хабаровскую раздули до таких размеров, что теперь не знают, что с этим делать, как ее уменьшить. Конечно, наш губернатор не виноват, что ему это в наследство досталась. Мы его понимаем, но и нас поймите - сколько можно ждать того, что положено тебе по закону? Три года, пять лет, двенадцать? Когда человек должен государству, так оно обязательно с него возьмет свое, а как государство должно человеку - так подождите. Где справедливость? - сетует Екатерина Винникова.

Голодать активисты намерены пока на скорой не увезутФото: Борис КОКУРИН

Проблема, по словам чиновников правительства, должна разрешиться в самое ближайшее время, конкретные сроки обещали назвать уже 15 июня.

- Разговор активистов с губернатором был достаточно откровенным, без купюр, - отмечает Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. - Мало того, с людьми после губернатора встречался зампред по социальным вопросам Александр Федосов. В Хабаровском крае до конца этого года будет сдано пятьсот восемьдесят квартир, и большая часть из тех, кто сидит сейчас на площади, могут претендовать на их получение. Но, как я понимаю, их это не устраивает, видимо, они из тех, кто рассчитывал получить жилье в доме, который сейчас строится на улице Аэродромной, но там проблема с вводом в эксплуатацию. Сейчас он проходит экспертизу. В доме 279 квартир, но здесь накладывается еще одна проблема - с первого января этого года по закону сироты могут претендовать только на четверть всех квартир в доме. Получается, что надо строить больше, но пока темпы строительства оставляют желать лучшего. Так или иначе в правительстве сейчас этой проблемой занимаются.