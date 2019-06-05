«Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске: когда и где пройдет, кто примет участие и чем удивят организаторы в этом году

«Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске соберет под своей эгидой предпринимателей и производителей не только из Хабаровского края, но и из других регионов Дальнего Востока. «Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске пройдет вот уже в третий раз - и с каждым годом участников становится все больше. Для производителей выгода ощутима, так как они имеют возможность не только реализовать большой объем продукции и заработать, но также через мощную рекламу привлечь нового потребителя.

Одним из главных новшеств ярмарки, по заверениям организаторов, станут беспрецедентные скидки. Фото:со страницы организаторов проекта.

- Ярмарки - важнейший торговый формат для развития экономики муниципального образования, региона, страны, - отмечают организаторы проекта «Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске. - Они позволяют обеспечивать наиболее простой и дешевый сбыт продукции, которую производят предприятия малого и среднего бизнеса. Для каждого производителя будет оборудовано специальное торговое место. Единственное, что требуется от участника - заложить средства на покупку или аренду брендированной палатки. И еще одно обязательное условие - продукция должна реализовываться по цене ниже, чем в розничной торговле.

Именно последний пункт ежегодно привлекает на «Наш выбор 27» невиданное количество посетителей, так что выгода от ярмарки и у производителей, и у покупателей - у каждого своя.

КУСУН, УХА И СУВЕНИРЫ

«Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске организуют на огромной площади в две тысячи квадратных метров, где гостей будут ждать разнообразные и вкусные продукты - от красной рыбы и овощей, выращенных местными фермерами, до меда и напитков, а также мастер-классы под открытым небом, дегустации и множество других приятных сюрпризов. Кстати, традиционный рыбный рынок в этом году еще расширят, и посетители ярмарки смогут не только купить свежемороженую, копченую и вяленую рыбу, но и поесть в ресторане под открытым небом, который станет фишкой рыбного рынка.

На ярмарке будет работать экспертный совет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье”. Фото: со страницы организаторов проекта.

В этом году, как и прежде, главным событием станет приготовление амурской ухи. В этот раз организаторы решили - если праздник объединяющий, значит, уха должна именоваться «Народной». Каким будет рецепт - решат жители. Все секреты, которыми они поделятся в интернете, рассмотрит команда шеф-поваров и выберет самый-самый, чтобы затем использовать его при приготовлении ухи на набережной. Организаторы намерены побить рекорд 2017 года и приготовить более 20 тысяч порций - для фиксации достижения в Хабаровск пригласили главного редактора Книги рекордов России Алексея Свистунова.

Помимо ухи гостей «Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске порадуют местным напитком «Кусун», который был изобретен на территории Хабаровского края и аналогов которому по сей день не придумали - в составе исключительно дальневосточные дикоросы. А на память о ярмарке посетители смогут приобрести сувениры - толстовки, сумки, игрушки и деревянные значки с логотипом «Наш выбор 27».

ЧТО НОВОГО

Одним из главных новшеств «Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске, по заверениям организаторов, станут беспрецедентные скидки. Если раньше говорилось о том, что производители снизят цены на 10-20 процентов, то сейчас некоторые предприниматели готовы вдвое сократить стоимость. Например, краевые птицефабрики. На выставке-ярмарке «Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске десяток куриных яиц можно будет купить со скидкой 50 процентов.

Также из новшеств 2019 года - принятое решение об объединении ярмарки и фестиваля мороженого, во время которого 15 тысяч порций прохладного лакомства подарит детям волшебник, приземлившийся прямо на ярмарку на вертолете.

Ресторан под открытым небом станет новой фишкой рыбного рынка. Фото: со страницы организаторов проекта.

ГДЕ И КОГДА

«Наш выбор 27» 2019 в Хабаровске пройдет 15 и 16 июня ( в субботу и воскресенье) на центральной набережной Амура. Начало ярмарке дадут в 11:00. Вход для всех желающих будет свободным - главное, по словам организаторов, прихватить с собой всю семью и хорошее настроение.