Попали на девятку: «СКА-Хабаровск» покинули сразу девять игроков

Итак, сразу, чтобы не тянуть, список покинувших команду армейцев. Это полузащитники: Дмитрий Кабутов, Олег Алейник, Александр Черевко, защитник Виталий Приндета и нападающий Александр Радченко. У всех закончился срок контракта, и его решили не продлевать.

Также уходят из «СКА-Хабаровск» игроки, находившиеся в аренде. Это защитники Константин Гарбуз и Максим Ненахов, полузащитник Павел Карасёв, нападающий Константин Базелюк. Срок «проката» закончился, и они вернутся в свои клубы.

- У 13 игроков «СКА» продолжают действовать контракты, - сообщили в пресс-службе армейцев. - Это Владислав Соромытько, Николай Зайцев, Григорий Труфанов, Андрей Буйволов, Владислав Никифоров, Александр Максименко, Артемий Малеев, Владимирс Камешс, Ираклий Квеквескири, Максим Казанков, Эдуард Булия, Евгений Кабаев и недавно перешедший из «Велеса» Рамазан Гаджимурадов. Сейчас клуб ведет переговоры еще с рядом футболистов, результаты будут озвучены позже.

Ведутся переговоры и голкиперами хабаровской команды: Егором Генераловым, Михаилом Опариным и Кириллом Сусловым.

С одной стороны, новость об уходе сразу девяти неплохих футболистов шокировала болельщиков армейского клуба, с другой - необходимость перемен давно назрела, что видно из нестабильной игры команды в прошедшем сезоне.

- В начале сезона у нас был какой-то ресурс и какие-то амбиции. Нам очень хотелось сразу вернуться в Премьер-лигу. Мы посмотрели, что это такое, да и болельщикам тоже было гораздо интереснее, но в этом году не получилось. Тем не менее, мы люди очень амбициозные и будем сами ставить себе высокие задачи, независимо от финансов. Будем строить молодую и быструю команду, которой будет небезразлична судьба клуба. Конечно, тренеру необходимо время, и я рад, что у Алексея Николаевича есть полноценный контракт, и он в ближайшее время займётся формированием команды под своё видение, - отметил Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск».

По мнению руководства команды, «звезды» российского футбола обходятся дорого, и строить на их основе команду с задачей во что бы то ни стало прорваться в «Премьер лигу» - крайне неосмотрительно.

- Главное, создать боеспособный и дружный коллектив, верящий в свои силы. Тогда любые цели будут достижимы. В этом сезоне в качестве примера может служить «Томь» - очень дружная команда, которая без звёзд вошла в эту четвёрку, - считает Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Формирование команды продолжается, 12 июня армейцы вылетают в Турцию, на сборы, которые продлятся 17 дней. На сборах планируется провести три контрольных матча. Первый соперник уже известен - это будут «Нефтчи» из Баку.