По Амуру на SUP-борде: приморец решил повторить маршрут Невельского в Хабаровском крае

Дальневосточник Максим Харченко пытается повторить путь путешественника, доказавшего островной статуса Сахалина и судоходность Амура, Геннадия Невельского. Только если всем известный адмирал в XIX веке шёл к своей цели под парусами на военном транспорте «Байкал», то экстремал из Владивостока намерен преодолеть этот маршрут в одиночку на SUP-борде.

Максим дал старт своему путешествию в середине мая с мыса Олимпиады в самом северном Теренейском районе Приморья. Сейчас путешественник дошел до практически вымершей деревни Нельма на юге Советско-Гаванского района Хабаровского края. В пути ему уже пришлось пережить сильнейший шторм.

Опасная пристань. Фто: из архива Максима Харченко

Перед собой Максим поставил задачу преодолеть по Татарскому проливу почти тысячу километров и финишировать в посёлке Лазарев Хабаровского края. В прошлом году он уже пытался пройти маршрутом Невельского, правда, в обратную сторону. Максим стартовал в Николаевске-на-Амуре, но через три недели из-за сильных штормов был вынужден прервать своё путешествие.- По пути к Хабаровскому краю море сильно штормило. Однажды волна была такая, что я в попытке высадиться на берег чуть не погиб. Когда понял, что меня может просто перемолоть вместе с моим бордом, отвязался от него. Даже не знаю - как, но при помощи одного лишь весла добрался до берега. Волны меня просто выкинули на камни, хорошо, что SUP остался целым, его выбросило недалеко. В общем, спас меня жилет, - говорит Максим Харченко. - Удивительно, но как только я пересёк границу Приморья с Хабаровским краем, погода успокоилась. Идти пока очень комфортно.