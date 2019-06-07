В Хабаровске назревает проблема с очисткой питьевой воды

В ЧЕМ СЕКРЕТ, БРАТ?

Качество воды в Амуре, откуда она, собственно, берется для снабжения жителей города, оставляет желать лучшего. А, как известно, качество водопроводной воды зависит в том числе от исходного состава забираемой воды. Другие важные факторы: эффективность очистных сооружений, а «Водоканал» регулярно отчитывается о проведенной модернизации; состояние водопроводных труб, по которым вода доходит до потребителя. И еще один важный момент – качество коагулянта, которым осветляют и обесцвечивают воду. От выбора химических реактивов во многом зависит качество жидкости.

Для амурской воды на МУП «Водоканал» традиционно используют полиоксихлорид алюминия. Исключением не стал и этот год. 29 декабря 2018 года предприятие объявило аукцион закупки на поставку 2 280 тонн этого химического реактива для головных очистных сооружений водопровода (ГОСВ) по улице Пионерской, 8, и для очистных сооружений для горячего водоснабжения (ОСГВ) по Федоровскому шоссе, 13. Для участия в конкурсных торгах в техзадании к контракту, как и положено, были прописаны все требования к коагулянту.

Победителем стало ООО «Вода Евразии» из Екатеринбурга. Под выдвинутые требования компания предложила полиоксихлорид алюминия марки «Эпоха 7». Его получают путем взаимодействия низкоосновного оксихлорида алюминия с металлическим алюминием. Сумма заключенного контракта между заказчиком и исполнителем составила почти 57 миллионов рублей.

Второй участник аукциона, ООО «Метахим», владеющий в Хабаровске целым заводом по производству химпродукции, остался в проигрыше из-за более высокой цены на выполнение контракта. Неужели произвести и доставить химреагент на Дальний Восток дешевле, чем делать его непосредственно на месте? Все не так просто.

НЕРАВНОЦЕННАЯ ЗАМЕНА

В контракте прописано, что коагулянт марки «Эпоха 7» для ООО «Вода Евразии» из Екатеринбурга производит ОАО «Аурат» (Москва) на заводе ООО «Аурат-СВ» в городе Канаше Чувашской Республики.

Судя по техзаданию аукциона, коагулянт оксихлорид алюминия должен поставляться с предприятия в виде раствора, с массовой долей основного вещества, то есть оксида алюминия, не менее 20%. Но в Хабаровск коагулянт с запада России почему-то поступает в виде порошка.

На заводе в Чувашии, где для выигравшей контракт компании изготавливается «Эпоха 7», производится и другой реагент под маркой «ГранЭКО». На это в специализированном издании «Атомная энергия», в №3 за 2018 год, в публикации «Перспективы коагуляционной обработки вод» указывает и коллектив авторов, среди которых числится и гендиректор ОАО «Аурат» Степан Гетманцев. По своим качествам «ГранЭКО» значительно отличается от заявленной в договоре с хабаровским «Водоконалом» марки.

В указанной выше статье, рассказывая о своих продуктах, руководство компании- производителя делает акцент на то, что из высокочистого металлического алюминия они стали делать коагулянт марки «Эпоха», с основностью от 40 до 83%. Использование его позволяет подобрать для каждого потребителя и для каждого климатического сезона оптимальную модификацию состава. И в этой же статье рассказывается о новом продукте под маркой «ГранЭКО», который представляет собой кристаллический хлоргидрат алюминия 65-83% основности.

Сами авторы указали, что продукт под маркой «ГранЭКО» и продукт марки «Эпоха» - не одно и то же, они предназначены для разных потребителей и под разные условия. И замена одного на другой не равноценна.

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ

Место, откуда коагулянт уже после прибытия в Хабаровск поступает в МУП «Водоканал», найти было не сложно. Это необорудованный гараж, расположенный в краевой столице по адресу: улица Суворова, 77. Как выяснилось, договор аренды с его владельцем - ИП Мацкевич Н.Л. - заключила томская фирма «Сибтранс-Аурат», дистрибьютор-оптовик ОАО «Аурат».

Именно с этой компанией ООО «Вода Евразии» заключила договор на производство коагулянта марки «Эпоха 7». И, скорее всего, процесс этого производства поистине банален: путем растворения порошкообразного коагулянта марки «ГранЭКО» в кубоконтейнерах емкостью 1 кубический метр. В похожих кубо-емкостях реагент поставляется «Водоканалу». При более детальном ознакомлении с «Водой Евразии» выясняется, что руководитель предприятия Михаил Савельев… занимает должность в «Аурате». В московской компании он работает директором по координации деятельности дистрибьюторов и специальных проектов. Возможно, уроки прикладной химии в Хабаровске с разведением важного реагента в необорудованном гараже – это и есть спецпроект?

Вывод о том, что в гараже на Суворова «бодяжат» коагулянт именно марки «ГранЭКО» вместо положенной по условиям закупки «Эпохи 7», подтверждается кадрами видеосъемки, опубликованной на YouTube канале «Злой дальневосточник». Во время съемки камера выхватывает наименование «продукта», как его называют работающие в цехе «химики»: «Алюминий хлоргидрат ГранЭко очищенный, высший сорт для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Партия 3». То есть при гаражном производстве «ГранЭКО» чудесным способом превращается в «Эпоху 7» и отправляется на «Водоканал», где не замечают подмены.

В разговоре с оператором рабочий цеха сперва пытается оправдывать рабочие условия тем, что разводимый им коагулянт не опасен, но затем признает – его самого беспокоят абсолютно кустарные условия производства: «Я понимаю вас, меня это тоже беспокоит. Я тоже пью эту воду». Отрицать, что именно этот химикат потом применяется для очистки в городской системе водоснабжения, собеседник не стал.

Кстати, по адресу Суворова, 77, не имеется аттестованных и аккредитованных лабораторий, способных осуществлять контроль качества коагулянта марки «Эпоха 7». Как же тогда в «Водоканале» его контролируют? Может, это делается в другом месте?

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ

Напомним, победитель электронного аукциона предложил заказчику коагулянт марки «Эпоха 7» производства ОАО «Аурат». И, соответственно, разрешительные документы на коагулянт были представлены в отношении производителя - ОАО «Аурат» (Москва), но ведь не производства томской ООО «Сибтранс-Аурат», и не в Хабаровске... Так какой же марки поставляется коагулянт в «Водоканал» для хозяйственно-питьевого водоснабжения? Кто и как его производит? В Москве, Чувашии, Томске, Екатеринбурге?

А если в Хабаровске (что подтверждается видеозаписью), то экспертное заключение и сертификат соответствия должны быть выданы на коагулянт производителя ООО «Сибтранс-Аурат» по адресу производства: Хабаровск, ул. Суворова, 77. Такие документы существуют, но выписаны они почему-то в Москве и на основании заявления ОАО «Аурат».

И самое главное. В экспертном заключении о соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к коагулянту марки «Эпоха» отмечено: «Продукция представляет собой жидкость от бесцветного до светло-серого цвета». Как же она может поступать в Хабаровск не в жидком, а в сухом виде, не в бутилированной таре, а в мешках? Которые находятся в необорудованном гараже в Индустриальном районе?

Ни в договоре с МУП города Хабаровска «Водоканал», ни в других документах альтернативных вариантов поставки коагулянта не предусмотрено. Если допускается заменить тот же оксихлорид алюминия на хлоргидрат алюминия, то почему это не прописано в документации аукциона закупки?

Выходит, все дело в цене. Ведь есть разница - привезти сухой порошок или гнать цистерны. Но при таком подходе за бортом остается вопрос безопасности. Не будем никого обвинять в халатности, но в интернете можно легко найти видео с названием «химическая бомба в Москве», снятое очевидцами вблизи производственной зоны того самого «Аурата». На видеоролике показано, как окрестности завода буквально заливает неизвестной кислотой ядовитого цвета. Источником неведомой отравы участники ролика называют «Аурат». Впрочем, они тут же добавляют, что на место происшествия приезжала некая комиссия, но никаких нарушений не увидела.

БРАК ПРЕДУСМОТРЕН?

Как пояснил и. о. директора МУП «Водоканал» города Хабаровска Владимир Сидоров (официальный ответ есть в распоряжении редакции - прим.ред.), победитель аукциона ООО «Вода Евразии» должен поставлять коагулянт оксихлорида алюминия марки «Эпоха-7», который производится на заводе ОАО «Аурат». И заверил, что в «Водоканале» проводится комплексная проверка каждой партии товара, результаты экспертизы оформляются соответствующим заключением. А качество реагента проверяется в собственной лаборатории. Как следует из ответа, каждую партию поступившего коагулянта подвергают контрольному анализу на содержание в продукте активной части реагента и примесей.

Вроде бы не придерешься, все гладко. Но есть нюанс. Буквально в апреле бывший и. о. МУП «Водоканал» Владимир Шумилин официально попросил управляющего ООО «Вода Евразии» Михаила Савельева заменить партию оксихлорида алюминия «для производства замены товара надлежащего качества». Значит, до апреля в Хабаровск поставляли реагенты ненадлежащего качества? В «Водоканале» на это отреагировали скромно: мол, замена была произведена в рамках условий договора. Сомнительно, что поставка некачественного коагулянта была предусмотрена заранее….

Кто с таким подходом ответит за качество водоподготовки в Хабаровске? Думаем, надзорным органам следует обратить внимание на соблюдение условий исполнения нового муниципального контракта.