Бывалые огнеборцы позавидовали бы: хабаровские школьники показали потрясающую подготовку .

В Хабаровском крае 8 июня прошла торжественная церемония закрытия «Школы безопасности». На конкурсе на звание самых сильнейших и выносливых боролись 80 подростков, а победили хабаровские школьники. Заслуженные награды ребятам вручили в полевом лагере в поселке Сикачи-Алян, где они в течение шести дней состязались в силе, мастерстве, выдержке, творчестве и умении вести быт.

В этом году задания участникам усложнили - некоторые из них сделали более реалистичными и приближенными к действительностиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В этом году задания участникам усложнили - некоторые из них сделали более реалистичными и приближенными к действительности. Так, в последние два дня школьники проявили себя в одних из наиболее напряженных дисциплинах – в пожарной эстафете и поисково-спасательной работе на воде в условиях чрезвычайной ситуации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В командах были девочки, которые не хуже парней справлялись с поставленными задачамиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ребята показали не дюжие способности в пожарной подготовке. В командах были девочки, которые не хуже парней справлялись с поставленными задачами. Во время пожарной эстафеты хабаровские школьники показали потрясающую сноровку, которой позавидовали бы бывалые огнеборцы.

Ребята бегали по буму с настоящими пожарными рукавами, преодолевали забор, вязали узлыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

При прохождении эстафеты ребята бегали по буму с настоящими пожарными рукавами, преодолевали забор, вязали узлы, с помощью которых в реальной жизни пожарные и спасатели транспортируют пострадавших.

Школьники искали человека в лабиринте, одевшись в защитные костюмы и противогазыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поисково-спасательные работы начались с поездки к месту происшествия на настоящей спасательной машине с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Дальше ребята сами взяли из машины необходимое оборудование и отправились выполнять задания. К пострадавшим участники добирались ползком по узким лабиринтам. Потом они разбирали завалы, пробивали стены, лезли на крышу здания. Также школьники извлекали манекены из автомобиля, поврежденного при аварии, снимали человека с дерева. Ребятам также пришлось спуститься в колодец, чтобы поднять условного пострадавшего при помощи троса наверх, и искали человека в лабиринте, одевшись в защитные костюмы и противогазы.

Ребятам пришлось спуститься в колодец, чтобы спасти условного пострадавшегоФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Среди прочих заданий управление катамараном, помощь пострадавшему при падении с моста, доставка его на берег, обход условных водопадов по воде и другие. Подобные соревнования проводят в крае каждый год. Это помогает привить ребятам здоровый образ жизни, подготовить подрастающее поколение к защите Отечества, правильно подходить к вопросам личной и общественной безопасности.

По итогу соревнования команда объединения «Персефона» регионального модельного центра Хабаровского края на первом месте, школьники Дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние» - на втором и команда Дома детского творчества из Комсомольска-на-Амуре - на третьем.