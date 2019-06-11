Скандал с квартирами для сирот в Хабаровском крае приобрел уголовный оттенок

В Хабаровске по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, выяснилось, что должностные лица министерства строительства края нарушили федеральное законодательство.

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым в многоквартирном доме для сирот нельзя закупать больше, чем четверть от общего числа квартир.

Поправки были опубликованы 29 июля 2018 года, однако в августе того же года «Служба заказчика минстроя края» провело аукцион и заключило четыре контракта с ООО СЗ «Градъ-Сервис» на строительство 10-этажного дома, во все 279 квартир которого предполагали заселить детей-сирот. Общая стоимость контрактов превысила 600 миллионов рублей.

Срок передачи жилья обозначен 1 февраля 2019 года, уже после вступления в силу указанных выше поправок. То есть на момент ввода дома в эксплуатацию чиновники могли передать сиротам только 69 квартир. В краевой прокуратуре уверены, что должностные лица были в курсе изменений в законодательстве и осознавали последствия своих действий.

По итогам проверки 10 июня.2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Попутно выяснилось, что застройщик не выполнил контракт в срок, на сегодня ни одна квартира не передана заказчику. Компания «Градъ-Сервис» и ее руководитель привлечены мировым судом к административной ответственности. Прокуратура подала проектную документацию для прохождения госэкспертизы. Специалистам предстоит рассмотреть ее и решить, возможно ли вводить дом в эксплуатацию и, если да, то каковы реальные сроки сдачи.