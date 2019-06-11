Плюшевые шалости: Винни пух помог поймать браконьеров инспекторам Большехехцирского заповедника в Хабаровком крае

Охрана заповедника «Большехехцирский» долго искали информацию о группе нарушителей, которые постоянно бесчинствовали на территории природоохранной зоны. Злоумышленники использовали различные интернет-ресурсы, чем и выдали себя.

8 июня настал тот момент, когда было достоверно известно о плане злодеев и о месте их очередного появления. Совершить ночное сафари на подконтрольной территорию заповедника горе-охотникам не пришлось. Для того, чтобы не устраивать опасные гонки по полям, группа госинспекторов в составе Виктора Блюденова, Игоря Богданова и Сергея Марьясова решилась на отвлекающий маневр. На предполагаемом маршруте движения браконьеров усадили на дорогу плюшевого медведя с включённой радиостанцией, а в лапах игрушечного Винни Пуха закрепили цветы. Томительно долгое ожидание наконец-то оправдало себя, в ночной тиши послышались звуки приближающегося автомобиля с выключенными фарами. Водитель браконьерского автомобиля, наткнувшись на медведя, включил фары, из раскрытого окна раздались удивленные возгласы. Нарушители вышли и начали осматривать игрушку, державшую в лапах букетик полевых цветов.

- Злодеи сдавайтесь - сказал Вини. Главарь нарушителей взял с груди медвежонка рацию и сказал - Кто это там тявкает? В ответ услышал - поздравляем, вас задержала государственная инспекция заповедника - и из темноты к остолбеневшим в изумлении браконьерам вышли госинспекторы заповедника.

- Мы очень подгадали время для задержания, браконьеры ещё не успели начать охоту и они были в полной уверенности, что останутся безнаказанны. Ситуация с плюшевым медведем была для нарушителей крайне неожиданной, и при задержании они даже не смогли оказать сопротивление, - рассказал Юрий Кя сотрудник Большехехцирского заповедника.

При досмотре остановленного автомобиля нарушителей был изъят охотничий карабин, далее последовала процедура составления административного протокола, которая не раз прерывалась гоготом нарушителей, вспоминавших всю комичность задержания, при этом они упрашивали наших инспекторов громко не озвучивать подробности их позорного конфуза с плюшевым медведем. «Наш «креативный» опыт удался, будем использовать его наряду с другими средствами для борьбы с браконьерами»,- прокомментировал участковый госинспектор Виктор Блюденов.