Губернатор Хабаровского края предложил выбирать глав муниципальных образований напрямую

Предложение от ныне действующего главы региона прозвучало на расширенном совете политических партий. Сейчас в некоторых районах, городах и поселках Хабаровского края глав согласовывают и утверждают местные парламентарии. Это, по мнению губернатора, снижает доверие людей к муниципальной власти.

- Есть разные мнения по этому поводу. Вроде логично получается – люди избрали депутатов, а они выбрали главу. Однако в этой процедуре нет прямого выбора людей и прямой ответственности перед избирателями. В результате нет доверия к главам со стороны населения. Это важно, так как в муниципальных образованиях сегодня много проблем, но люди по-разному реагируют на действия местных властей. Многие их сильно критикуют, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Окончательную точку в решении вопроса – принять или не принять предложение губернатора – поставят в Законодательной думе региона. Впрочем, как отметил Сергей Фургал, он готов обсудить нюансы и открыт к диалогу с народными избранниками.

Напомним, что прямые выборы были отменены краевой думой в мае 2015 года. Тогда инициатива вызвала волну критики у парламентской оппозиции. Против высказывались и некоторые представители районных собраний депутатов.

Сделано это было для того, чтобы разгрузить территориальные избирательные комиссии и оптимизировать расходы на их содержание.