Помазал зеленкой и забыл: жителя Хабаровского края два года не беспокоил строительный дюбель в голове

Как ни странно, но в больницу житель поселка Эльбан, что под Комсомольском-на-Амуре, обратился не для того, чтобы вытащили гвоздь. У мужчины начались проблемы со слухом, вот он и пошел к оториноларингологу. Специалист послал пациента на рентген, и увидев снимки, пришел в ужас. Рядом с артериями, снабжающими мозг кровью, находилось инородное тело – строительный дюбель длиной в пять сантиметров, который и вызвал воспаление слухового аппарата.

На вопрос - а что это у вас такое? - мужчина отреагировал на удивление спокойно, рассказал, что два года назад делал ремонт, был сильно нетрезв, случайно выстрелил из монтажного пистолета, и стальной гвоздь вошел ему в голову. Особой боли он не почувствовал – подумал, что обошлось. Дома помазал ранку зеленкой и лег спать, а наутро сходил в местную больницу. Там инородный предмет обнаружили, но оперировать не решились – слишком велика была вероятность смерти. Сказали - пока так походите, а там что-нибудь придумаем. Может быть надеялись что самом рассосется. Впрочем, дюбель в голове ничем молодого человека не беспокоил. Только сейчас, когда начались проблемы со слухом, он опять пошел к врачам.

Операцию, которая длилась несколько часов, сделали в Краевой клинической больнице №1. У стола работали сразу три врача: ЛОР, ему ассистировали рентгенолог и сосудистый хирург. Одно неверное движение скальпеля - и операция могла закончиться летальным исходом.

- Уникальность этого случая в том, что человек несколько лет ходил с инородным телом в голове. За это время ткани обволокли гвоздь, разумеется, это затруднило работу. Но врачи Краевой клинической больницы №1 – профессионалы с большой буквы. Операция длилась три часа, в бригаде были врачи разной специализации. Ведущую роль выполнил хирург-оториноларинголог Александр Карпов. Он еще молод, всего 28 лет, но у него явно большое будущее. Заметьте, он выпускник нашего Дальневосточного государственного медицинского университета. Спасибо преподавателям за такие кадры, - прокомментировал "КП-Хабаровск" Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края.

Операция прошла успешно, сейчас, по словам врачей, жизни и здоровью пациента ничто не угрожает. Какое-то время он пробудет под наблюдением специалистов, а затем отправится домой. Правда, придется время от времени показываться районным эскулапам. И гвоздь, кстати, у него отобрали, сказали будут студентам показывать.как учебное пособие - мол, вот что у некоторых пациентов в голове можно найти.