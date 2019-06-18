Сроки аукциона по продаже губернаторской яхты «Виктория» продлен еще на месяц

Правительство Хабаровского края продлевает срок приема заявок на участие в аукционе по продаже яхты «Виктория». Такое решение принято в связи с вступлением в силу изменений в федеральное законодательство о приватизации государственного имущества. Потенциальные покупатели могут подать документы до 9 июля этого года. Затем торги пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке www.roseltorg.ru.

Яхта «Виктория» произведена в Тайване по индивидуальным чертежам. Длина судна составляет 21 метр, вес – 38 тонн, вместимость – до 12 человек. На яхте есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. С 2006 года находится в собственности правительства Хабаровского края. Судно использовалось в место встречи небольших официальных делегаций. Сейчас начальная цена «Виктории» составляет 60,6 миллионов рублей.

- Несколько раз мы уже переносили сроки приема заявок. В первый – по причине отсутствия участников аукциона, а сейчас нам необходимо было продлить процедуру в связи с изменением в законодательстве. В случае, если в этот раз не объявится ни одного участника, будет принято решение о снижении цены в установленном законом порядке - отметил Олег Ожегов министр имущественных отношений Хабаровского края.

Решение о продаже правительственной яхты «Виктория» принял губернатор края Сергей Фургал в октябре прошлого года.