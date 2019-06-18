Сергей Фургал встретился с сиротами, пикетировавшими краевое правительство

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел встречу с бывшими воспитанниками детских домов. Ранее они проводили акцию на площади имени Ленина в Хабаровске, в ходе которой просили краевые власти решить их жилищный вопрос. Тогда глава региона договорился с участниками акции, что в правительстве края будут проводиться регулярные встречи с сиротами.

В ходе совещания было отмечено, что данные обещания сиротам по предоставлению 580 квартир в этом году краевые власти выполнят. Для выполнение обещанного в Хабаровске подготовят более 340 квартир в новых домах города. Так, этим летом ожидается сдача дома по улице Аэродромной. Также продолжается предоставление жилья в другом новом доме по улице Октябрьской.

Кроме того, за счет нового строительства 97 квартир будет предоставлено в Комсомольске-на-Амуре и 6 квартир – в посёлке Корфовский Хабаровского района.

В планах на этот год также приобрести 69 квартир на вторичном рынке в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Чегдомыне и других населенных пунктах. Еще 65 квартир будет предоставлено по так называемым мировым соглашениям в рамках социального найма. На данные цели в краевой казне денег предостаточно, как отметили на встрече, «в полном объеме».

Следующий этап расселения выпускников детдомов будет реализован через малоэтажное строительство. В этом году по распоряжению губернатора Хабаровского края начнется проектирование малоэтажного жилья для детей-сирот в небольших населенных пунктах. К строительству приступят в следующем году.

- Малоэтажное жилье для этой категории будем строить и в пригороде Хабаровска. Но уже сейчас нужно думать о комплексной застройке, выделять участки и предусматривать там детские сады, магазины, инженерную инфраструктуру. Хочу также еще раз акцентировать – все это жилье будет передаваться строго по очереди. Здесь никакие махинации недопустимы. Мы внимательно проследим за порядком в этом вопросе, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Напомним, что сегодня в очереди на получение квартир в крае стоит более 4,6 тысячи бывших воспитанников детских домов. Власти региона снять остроту проблемы планируют в течение нескольких лет.