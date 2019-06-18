2019-06-18T10:09:44+03:00
Общество

Сергей Фургал встретился с сиротами, пикетировавшими краевое правительство

Краевые власти пообещали предоставить для сирот 580 квартир к концу этого года
Владимир ЗЕНКОВ
Поделиться:
Сергей Фургал встретился с сиротами пикетирововших краевое правительствоСергей Фургал встретился с сиротами пикетирововших краевое правительствоФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел встречу с бывшими воспитанниками детских домов. Ранее они проводили акцию на площади имени Ленина в Хабаровске, в ходе которой просили краевые власти решить их жилищный вопрос. Тогда глава региона договорился с участниками акции, что в правительстве края будут проводиться регулярные встречи с сиротами.

В ходе совещания было отмечено, что данные обещания сиротам по предоставлению 580 квартир в этом году краевые власти выполнят. Для выполнение обещанного в Хабаровске подготовят более 340 квартир в новых домах города. Так, этим летом ожидается сдача дома по улице Аэродромной. Также продолжается предоставление жилья в другом новом доме по улице Октябрьской.

Кроме того, за счет нового строительства 97 квартир будет предоставлено в Комсомольске-на-Амуре и 6 квартир – в посёлке Корфовский Хабаровского района.

В планах на этот год также приобрести 69 квартир на вторичном рынке в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Чегдомыне и других населенных пунктах. Еще 65 квартир будет предоставлено по так называемым мировым соглашениям в рамках социального найма. На данные цели в краевой казне денег предостаточно, как отметили на встрече, «в полном объеме».

Следующий этап расселения выпускников детдомов будет реализован через малоэтажное строительство. В этом году по распоряжению губернатора Хабаровского края начнется проектирование малоэтажного жилья для детей-сирот в небольших населенных пунктах. К строительству приступят в следующем году.

- Малоэтажное жилье для этой категории будем строить и в пригороде Хабаровска. Но уже сейчас нужно думать о комплексной застройке, выделять участки и предусматривать там детские сады, магазины, инженерную инфраструктуру. Хочу также еще раз акцентировать – все это жилье будет передаваться строго по очереди. Здесь никакие махинации недопустимы. Мы внимательно проследим за порядком в этом вопросе, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Напомним, что сегодня в очереди на получение квартир в крае стоит более 4,6 тысячи бывших воспитанников детских домов. Власти региона снять остроту проблемы планируют в течение нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Служившие России герои-пограничники стали обычными гастарбайтерами и никак не могут получить российское гражданство
В 1993-м бойцы 12-й заставы Московского погранотряда таджики Мирбако и Лутфулло сражались с моджахедами, а сегодня они подрабатывают стройкой в Екатеринбурге
«Нет ничего неприличного»: в Екатеринбурге лингвисты «разрешили» называть полицейских словом «мусор»
По версии обвинения, мужчина, пришедший на акцию в защиту сквера, назвал им сотрудника правоохранительных органов, который был не в форме и без знаков отличия
Внематочная беременность на ранних сроках
Задержка месячных, токсикоз, боль в нижней части живота – внематочная беременность ловко маскируется под обычную, вот только последствия у нее совсем не веселые. Поэтому важно как можно скорее встать на учет к гинекологу
«Корона-то пластмассовая, а обувь на 3 размера меньше»: модель раскрыла все секреты закулисья конкурса красоты
Сломанные молнии на платьях, трущая обувь, бесконечные поборы и путаница в победительницах – об этом и не только финалистка «Мисс Новосибирск» Кристина Вельченко рассказала в своем дневнике
Новости 24
Огненные машины и полыхающий гараж пришлось тушить пожарным в ЕАО
В Хабаровске собираются построить столь необходимый 50-метровый бассейн
В горящем пустом доме в ЕАО нашли убитого мужчину
Китайским бизнесменам рассказали о льготных режимах работы в Хабаровском крае
Воздушная волна от проезжающего поезда сбила двухлетнюю девочку в Хабаровском крае
Поезда насмерть сбили меломанку и пенсионера в Хабаровском крае
Труп пассажира достали из опрокинувшейся машины в Хабаровском крае
Усатый вредитель успел обжиться в экспортном лесе в Хабаровском крае
У «Черепахи озера Гасси» из Хабаровского края нашлись поклонники в Америке
Подобрала с пола чужую карту и пошла по магазинам гостья одного комсомольчанина
Переправу «Ванино-Холмск» открыли 18 июня
Долги по коммуналке мешают жителям Хабаровского края уехать за границу
Хабаровчане победили в регате «Кубок залива Петра Великого»
На ярмарке «Наш выбор 27» в Хабаровске установили рекорды по продажам
В Биробиджане закроют на ремонт железнодорожный переезд «Восточный»
Школьники в Хабаровском крае целую неделю будут гулять на выпускных
Фильмы 3D будут показывать в кинотеатрах Амурска и Бикина