Летний отдых детей в Хабаровске в 2019 году можно организовать самыми разными способами, и если этим летом вы не отправляетесь с ребенком на отдых на море или за границу - отчаиваться не стоит, веселые и полезные занятия для вашего чада можно найти и в городе. А помогут в этом многочисленные городские и пришкольные детские лагеря и развивающие школы. Мы собрали для вас небольшую подборку вариантов летнего отдыха для детей, рассмотрев которые, вы сможете выбрать подходящий для вас и вашего ребенка.

ПРИШКОЛЬНЫЕ ДНЕВНЫЕ ЛАГЕРЯ И ПЛОЩАДКИ

Летний отдых детей в Хабаровске в 2019 году помогут организовать пришкольные дневные лагеря и площадки, которые работают с 1 июня по 31 августа, детей ждут с восьми утра до 16 часов дня. Стоимость посещения, как правило, варьируется от 4000 до 7000 рублей - за эти деньги ребенка дважды накормят, развлекут подвижными играми и творческими занятиями, организуют дневной сон. Дополнительно родители могут оплатить поездки в музеи, бассейны, зоосад, в кино и театр.

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ И ФИТНЕС-КЛУБЫ

Летний отдых детей в Хабаровске в 2019 году организуют, в том числе, и на базе детских фитнес-центров и клубов. Смены, как правило, короткие - от 5 до 20 дней, в стоимость чаще всего включено питание и всевозможный детский досуг.

Лагерь фитнес-клуба «World Class’ики» (смены для детей от 4 до 6 лет; от 7 до 13 лет).

Адрес: ул. Тургенева, 46, тел.: 8 (4212) 41-32-56.

Площадка работает с 27 мая по 30 августа по будням с 9:00 до 18:00.

Смена для детей от 4 до 6 лет длится 5 дней и включает в себя четырехразовое питание, подготовку к школе, обучение плаванию, творческие занятия (живопись, лепку, мастер-классы), изучение английского языка, фитнес-занятия, прогулки на свежем воздухе, посещение кинотеатров и музеев.

Стоимость: 7500 рублей за 5 дней.

Смена для детей от 7 до 13 лет длится также 5 дней, на выбор несколько смен по интересам. Включает в себя трехразовое питание, фитнес-тренировки, мастер-классы, кинотеатр, выезды в планетарий, на скалодром, бассейн, занятия с психологом, творческие занятия.

Лагерь в «Юни Club» (для детей от 6 до 13 лет)

Адрес: ул. Гамарника, 64, тел.: 8 (4212) 91-89-18

Лагерь открыт с 3 июня по 30 августа, по будням с 8:30 до 19:00.

В программу пребывания входит трехразовое питание, ежедневные спортивные занятия и занятия в творческой мастерской, посещение бассейна, дважды в неделю выезды в кинотеатр, музей, экскурсии и другие культурно-массовые мероприятия, прогулки на свежем воздухе, увлекательный досуг с вожатыми, подготовка еженедельного отчетного концерта для родителей.

Стоимость: 5 дней - 6500 рублей, 10 дней - 12000 рублей, 20 дней - 22000 рублей.

Каникулы со школой «Арлекин» (для детей от 6 до 10 лет)

Адрес: ул. Льва Толстого, 2Б, тел.: 8 (4212) 76-60-66

Смены длятся с 4 июня по 30 августа, разделены по тематикам: «Юные археологи», «Век Instagram», «Назад в будущее»,«Страна Арлекиния» и «В мире сказок». В программе каждой смены есть какие-то свои отличительные особенности - это и изучение явлений природы, и зажигательные танцы, и даже навыки выживания в лесу. В стоимость смены входит трехразовое питание, прогулки и присмотр.

Стоимость: 6000 рублей/смена (5 дней), 1500 рублей/1 день.

Детский городской лагерь «Юнити» (для детей от 7 до 14 лет)

Адрес: ул. Мухина, 17, тел.: 8 (4212) 94-78-88

Лагерь работает с 1 июня по 26 июля по будням с 9:00 до 18:00.

В программе занятия живописью, лепкой, спортом, йогой, мастер-классы по кулинарии, правилам этикета, фотографированию, посещение бассейна, музеев, театров и кино, театральные постановки. В стоимость смены входит четырехразовое питание.

Стоимость: 19-20 дней - 22 988 рублей, 10 дней - 13 000 рублей, 5 дней смены - 7 000 рублей, 1 день смены - 1 500 рублей.