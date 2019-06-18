2019-06-18T12:39:13+03:00
Общество

Генеральные прокуроры России и Китая встретились в Хабаровске

Лейтмотивом беседы стала тема обеспечения экологической безопасности бассейна реки Амур
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Генеральные прокуроры России и Китая встретились в Хабаровске Фото: с сайта Генеральной прокуратуры Российской ФедерацииГенеральные прокуроры России и Китая встретились в Хабаровске Фото: с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка встретился в Хабаровске с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики Чжаном Цзюнем, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Приветствуя коллегу, Юрий Чайка высоко оценил сложившееся между ведомствами двух стран доверительное партнерство, которое позволяет решать сообща сложные задачи.

- В условиях роста экономик России и Китая одним из серьезных вызовов является необходимость сохранения природы для потомков. Обеспечение экологической безопасности в районе бассейна реки Амур – важнейшая задача для обоих государств. Сегодня состоится подписание программы сотрудничества между прокуратурами России и Китая на 2020-2021 годы по вопросам правовой защиты окружающей среды, - сказал Юрий Чайка, генпрокурор России, подчеркнув, что с момента подписания Амур окажется защищен с обоих берегов.

Программа позволит контрольно-надзорным органам наших стран делиться аналитикой, проводить совместные семинары и многое другое. Юрий Чайка выразил надежду, что российский опыт, накопленный в ходе работы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, а также методики проведения проверок в отношении коммерческих предприятий будут интересны китайской стороне.

Кроме того, к встрече руководителей ведомств было приурочено проведение двухдневного российско-китайского круглого стола на тему «Деятельность прокуратур России и Китая по защите природных ресурсов и прав на объекты интеллектуальной собственности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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