В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило воздушной волной от поезда

Инцидент произошел 16 июня, днем на перегоне станций Розенгардовка и Лермонтовка (Бикинский район Хабаровского края). Как уточнили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте, каким-то образом двухлетняя девочка оказалась возле железнодорожных путей одна. Машинист заметил ребенка и применил экстренное торможение, но мощный поток воздуха от проезжающего локомотива сбил ребенка с ног.

Малышку отвезли в больницу, сейчас она под наблюдением врачей. На родителей составлен протокол об административном правонарушении (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

По данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента – сотрудников локомотивной бригады и родителей пострадавшей.