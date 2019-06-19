«Карась сварился!»: в Амурском районе выяснили причину массового мора рыбы

Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации, появившейся ранее в социальных сетях, о случае массовой гибели рыбы в Амурском районе в месте соединения озера Падали с протокой «Старый Амур».

В тот момент, когда инспекторы делали заборы проб в месте обнаружения гибели рыбы, вода не имела запаха, в том числе химического.

- Исследованием проб воды, отобранных в озере Падали, не выявлено превышения предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения, - рассказали в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

Итоги расследования показали, что причиной гибели рыбы в реке стало не вмешательство человека или техногенная авария. Массовый мор произошел из-за низкого уровня воды и высокой температура воздуха, что в свою очередь вызвало повышение температуры воды и снижение концентрации растворенного в ней кислорода. Говоря простым языком - рыба просто-напросто «сварилась» от недостатка воздуха.

Так как вины человека в произошедшем не нашли, по результатам проверки нарушений не выявили, меры прокурорского реагирования не принимались.