2019-06-19T07:25:14+03:00
Общество

«Карась сварился!»: в Амурском районе выяснили причину массового мора рыбы

Межрайонная природоохранная прокуратура установила, что рыба погибла от понижения уровня воды и повышения температуры воздуха
Владимир ЗЕНКОВ
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В Амурском районе природоохранная прокуратура проверила информацию о массовом море рыбы Фото: ОНФ Хабаровского краяВ Амурском районе природоохранная прокуратура проверила информацию о массовом море рыбы Фото: ОНФ Хабаровского края
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Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации, появившейся ранее в социальных сетях, о случае массовой гибели рыбы в Амурском районе в месте соединения озера Падали с протокой «Старый Амур».

В тот момент, когда инспекторы делали заборы проб в месте обнаружения гибели рыбы, вода не имела запаха, в том числе химического.

- Исследованием проб воды, отобранных в озере Падали, не выявлено превышения предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения, - рассказали в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

Итоги расследования показали, что причиной гибели рыбы в реке стало не вмешательство человека или техногенная авария. Массовый мор произошел из-за низкого уровня воды и высокой температура воздуха, что в свою очередь вызвало повышение температуры воды и снижение концентрации растворенного в ней кислорода. Говоря простым языком - рыба просто-напросто «сварилась» от недостатка воздуха.

Так как вины человека в произошедшем не нашли, по результатам проверки нарушений не выявили, меры прокурорского реагирования не принимались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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