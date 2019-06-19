2019-06-19T07:00:51+03:00
Общество

Сергей Фургал предложил вернуть прямые выборы глав районов в Хабаровского крае

Губернатор Хабаровского края выступил с законодательной инициативой в краевой думе
Владимир ЗЕНКОВ
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Сергей Фургал предложил вернуть прямые выборы глав районов в Хабаровского краеСергей Фургал предложил вернуть прямые выборы глав районов в Хабаровского краеФото: Правительство Хабаровского края
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В ходе расширенного заседания совета политических партий губернатор Сергей Фургал выступил с предложением вернуть прямые выборы глав районов края. По мнению главы региона, действующая система согласования и утверждения руководства на местах не позволяет этому руководству чувствовать прямую ответственность перед избирателями.

- Я считаю, что глав необходимо избирать через прямые выборы. Есть разные мнения по этому поводу. Вроде логично получается - люди избрали депутатов, а они выбрали главу. Однако в этой процедуре нет прямого выбора людей и прямой ответственности перед избирателями. В результате нет доверия к главам со стороны населения. Это важно, так как в муниципальных образованиях сегодня много проблем, но люди по-разному реагируют на действия местных властей. Многие их сильно критикуют, - отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По словам главы региона, он готов к диалогу по этому вопросу. В любом случае окончательное решение по процедуре останется за парламентариями.

Изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае», предполагающие отмену прямых выборов глав районов и поселений Хабаровского края, Законодательная дума приняла в середине 2015 года. С 2016 года главы муниципальных районов избираются комиссиями представительных органов муниципальных образований из числа потенциальных кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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