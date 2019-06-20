2019-06-20T08:06:11+03:00
Происшествия

В Хабаровске уголовник, отсидевший за убийство, едва не застрелил мужчину на автозаправке

С огнестрельными ранениями пострадавший был прооперирован в больнице
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске уголовник, отсидевший за убийство, едва не застрелил мужчину на автозаправкеВ Хабаровске уголовник, отсидевший за убийство, едва не застрелил мужчину на автозаправкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ссора произошла на автозаправочной станции в районе Воронежского шоссе рано утром, что не поделили двое мужчин - пока не известно, сейчас с этим разбираются следователи. Оба участника инцидента о настоящих причинах предпочитают не распространяться. Утверждают, что друг друга первый раз видят, один живет в Краснофлотском районе, второй в Индустриальном.

В протоколе записано: «Произошел конфликт на почве личной неприязни». Сотрудники автозаправки слышали разговор на повышенных тонах, потом раздались два выстрела и крик. Один из спорщиков упал, второй сел за руль и срочно покинул место происшествия.

Уже через пятнадцать минут на заправку прибыл наряд полиции, пострадавшего забрала скорая помощь. Для того, чтобы найти стрелка, все городские службы подняли в ружье. Уже через сутки личность подозреваемого установили, стрелявшего задержали. Операцию проводили бойцы Росгвардии. Задержанный сопротивления не оказал и во всем признался. При нем оперативники нашли огнестрельное оружие – скорее всего тот самый пистолет, из которого ранили человека, и патроны к нему. Сейчас с этим разбираются эксперты.

- Оружие внешне очень похоже на пистолет «ТТ», - рассказал Кирилл Блинов, начальник пресс-службы УМВД России по городу Хабаровску. – Является он фабричным ТТ или как-то переделанным травматом - определят специалисты. Пострадавший был прооперирован. Нападавший арестован и сейчас находится в изоляторе временного содержания, меру пресечения сегодня ему выберет суд. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Кстати, ранее 48-летний житель Индустриального района привлекался к уголовной ответственности за убийство, отсидел 10 лет в местах лишения свободы и освободился только в 2014 году. Официально нигде не трудоустроен.

Подозреваемый запираться не стал и практически сразу после задержания признался в том, что это именно он стрелял в человека. Пистолет, по его словам, он нашел в лесополосе и нес сдавать в полицию. После проведения экспертизы, возможно, мужчину могут обвинить в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Задержанный дал признательные показания, пояснив, что конфликт с потерпевшим возник на почве личных неприязненных отношений. В процессе предварительного следствия эта версия будет проверена.

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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