2019-06-20T08:01:24+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре мужчина располосовал собаку ножом

Покалечив животное, комсомольчанин стал угрожать соседям по подъезду, которые пытались защитить пса
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Живодер внезапно накинулся с ножом на свою собаку Фото: Светлана ШабановаЖиводер внезапно накинулся с ножом на свою собаку Фото: Светлана Шабанова
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В Комсомольске-на-Амуре, живущий в малосемейке по проспекту Первостроителей, мужчина внезапно накинулся с ножом на свою собаку. Инцидент произошел во дворе дома.

Черный молодой пес получил от своего хозяина два удара в грудную клетку и живот. На визг животного вышла соседка и попыталась приструнить живодера. Мужчина развернулся к ней и, угрожая ножом, выкрикнул что-то вроде: «Я принес его в жертву!». После чего бросился в свою комнату и закрылся.

- Соседка была очень испугана, но не бросила пса. Она занесла его в подъезд, позвонила нам, - рассказала «КП Хабаровск» зоозащитница из Комсомольска-на-Амуре Светлана Шабанова.

Собаку Светлана уже отвезла в больницу, ветеринары сказали, что ранения достаточно тяжелые. Всю необходимую помощь Чернышу оказали и повезли в приют.

А для усмирения жестокого хозяина соседи вызвали полицию. По словам зоозащитников, нападавшего передали психиатрам – он был в неадекватном состоянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным и угрозе убийством человеку.

До выздоровления пес будет находиться под присмотром зоозащитников из приюта «Зооспас». Все, кто хочет помочь несчастной собаке, могут перечислить средства на карту Сбербанка 4276 7006 3475 9991, либо на «голодный телефон» 89098296000.

В Комсомольске-на-Амуре мужчина располосовал собаку ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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