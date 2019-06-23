Единственные в мире: в Еврейской автономии извлекают олово из «хвостов»

В Еврейской автономии стартовал уникальный проект по разработке техногенного месторождения олова. Реализовать его взялись специалисты обогатительной фабрики «Ресурсы Малого Хингана». Это единственная в мире компания, специалисты которой решились добывать оловянный концентрат из сырья, оставшегося после работы старого предприятия «ХинганОлово». К слову, технологией уже заинтересовались иностранные компании, получаемый концентрат идет на экспорт. Продукцию доставляются в контейнерах до порта Владивосток и дальше за границу.

Напомним, что предприятие «ХинганОлово» начало работать сразу после войны в Хинганском районе. В 1940-х годах шахтеры добывали здесь оловянную руду, которую потом обогащали. Остатки этого производства, их также называют «хвостами», сваливали на специальных площадках – отвалах или по-другому хвостохранилищах. Спустя десятилетия эти самые остатки решили еще раз использовать в производственных целях.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, в этом году обогатительная фабрика должна выйти на проектную мощность в один миллион тонн исходного материала. Также за счет этого предприятия уже удалось трудоустроить порядка 150 жителей поселка Хинганск и соседнего Облучья. К слову, часть этих людей некогда трудились на предприятии «ХинганОлово», после закрытия которого в начале 2000-х годов остались без работы.