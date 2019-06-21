2019-06-21T09:40:32+03:00
Конкурсы и тесты

«КП-Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Лето и малыш»

Авторы лучших по результатам голосования пользователей фотографий получат призы от редакции
Владимир ЗЕНКОВ
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«КП-Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Лето и малыш»«КП-Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Лето и малыш»Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Лето! Пора отпусков, каникул и самых ярких фотографий на фоне природы! Наверняка вы уже сделали несколько кадров вашего малыша на даче или в деревне у бабушки? А, может, организовали для него целую фотосессию.

Мы объявляем конкурс на самую милую детскую фотографию. Условия просты:

1) Выбираете фото и отправляете его нам на адрес Vladimir.zenkov@phkp.ru с темой «Лето и малыш»;

2) Обязательно укажите имя и возраст ребенка, контактный телефон родителей, а также кратко опишите место, где была сделана фотография;

3) Срок проведения конкурса с 1 по 31 июля;

4) Лучшее фото будет определено путем голосования, итоги подведем 1 августа;

5) Трое участников, набравших наибольшее количество голосов, получат подарки от наших партнеров;

Не забудьте поделиться ссылкой на конкурс на своей странице в социальных сетях – пусть друзья тоже проголосуют!

ИСТОЧНИК KP.RU

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