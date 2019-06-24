2019-06-24T10:16:59+03:00
Общество

Миллиард на льготные лекарства потратит Хабаровский край

Большая часть денег выделена из региональной казны
Владимир ЗЕНКОВ
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Миллиард на льготные лекарства потратит Хабаровский край Фото:пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяМиллиард на льготные лекарства потратит Хабаровский край Фото:пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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В этом году на обеспечение льготников самыми необходимыми медикаментами в Хабаровском крае потратят круглую сумму - один миллиард рублей. Что интересно, из этой суммы только 377 миллионов рублей из федерального бюджета, а 743 - из регионального.

- Сейчас в крае на учете стоят 28 тысяч федеральных льготников и почти 63 тысячи краевых. Это те люди, которые могут получать лекарства по специальному перечню бесплатно, либо со скидкой в 50%. Выдача льготных медикаментов приравнивается к одному из видов государственной социальной помощи. Все такие граждане занесены в отдельный реестр, - пояснили в краевом минздраве.

Также в ведомстве уточнили, что соблюдается очень тщательный подход к закупке медикаментов для больных с редкими заболеваниями. Часть средств расходуется на покупку препаратов именно для таких пациентов. Все они стоят на особом учете.

Недавно на «прямой линии» с президентом Российской Федерации затрагивался вопрос обеспечения особой категории граждан медицинскими препаратами. В телеобращении глава государства акцентировал внимание на том, что во многих регионах этот процесс учета и распределения не налажен. В некоторых субъектах страны информационная система учета отсутствует, что и может приводить к сбоям в обеспечении медикаментами.

В краевом минздраве подчеркнули, что в нашем регионе такой проблемы практически нет. Все обязательства по закупке лекарств выполняются в необходимом объеме и в отведенные сроки.

- Мы производим закупки, после чего распределяем лекарства по медучреждениям. Иногда бывают ситуации, когда в какой-нибудь больнице не оказывается нужного препарата. Такое случается, если руководство неправильно рассчитало свои потребности. Подобные недочеты оперативно устраняются, - пояснили в министерстве здравохранения Хабаровского края.

С 2009 года в Хабаровском крае запущена электронная система обеспечения лекарствами, в которой все процессы автоматизированы. Из программы льготнику распечатывается рецепт, с ним он идет в аптеку и получает свои препараты. Также это помогает контролировать остатки лекарств на складах и вовремя восполнять запасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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