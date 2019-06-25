Команда Восточного округа заняла первое место в Чемпионате Росгвардии

Чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе проходил в Сибирском городе Ангарск на минувшей неделе. Сборная команда спортсменов-дальневосточников заняла первое место с преимуществом в 28 баллов над соперниками.

Дальневосточные росгвардейцы стали лучшими по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

В результате напряженной и сконцентрированной борьбы, первое место в общекомандном зачете заняла команда Восточного округа с результатом 2949 баллов, на втором месте сборная Сибирского округа — 2921, третье место с минимальным отрывом от соперников из Северо-Кавказского округа заняли спортсмены Приволжья — 2909.В ежегодных соревнованиях приняли участие 13 команд, спортсмены которых прошли отбор на окружном этапе. В Хабаровске с лучшими стрелками Восточного округа Росгвардии провели учебно-тренировочный сбор, по итогам которого отобрали 10 лучших - представителей четырех субъектов спецподразделений ОМОН и СОБР из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Улан-Удэ.

В ежегодных соревнованиях приняли участие 13 команд Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

«Первое место на Чемпионате Росгвардии — это результат совместной, сплоченной работы тренеров, спортсменов и их командиров на местах. Руководители спецподразделений уделяют большое внимание к стрельбе из БРСО, как основному виду подготовки сотрудников ОМОН и СОБР. В июне мы провели плодотворный тренировочный сбор, однако, на соревнованиях в дисциплине с пистолетом Макарова не все спортсмены показали свой максимум. Сейчас перерабатываем программу подготовки стрелков на следующий год», - рассказал Андрей Солдатов, инструктор по спорту высшей категории спортивной команды при управлении Восточного округа Росгвардии капитан.