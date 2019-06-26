В Хабаровской городской думе подвели итоги первого полугодия 2019 года

Сохранение темпов социально-экономического развития столицы Хабаровского края - один из главных показателей успешной работы, уверены депутаты городской думы. И не в последнюю очередь благодаря тесному эффективному взаимодействию двух ветвей власти - законодательной и исполнительной. Об итогах полугодия журналистка «КП»-Хабаровск» побеседовала с председателем Хабаровской городской думы Сергеем Савковым.

НАСЛЕДУЯ ВСЕ ЛУЧШЕЕ

- Сергей Николаевич, как вы оцените работу думы за первые шесть месяцев? Быстро ли депутаты нашли общий язык с новым мэром?

- Первое полугодие прошло в очень плодотворной работе. Изменения в политической жизни края и города после осенних выборов 2018 года ни в коей мере не сказались на эффективности работы нашей думы, - уверен Сергей Савков. - С Сергеем Анатольевичем (Кравчуком, мэром Хабаровска - прим. ред.) депутаты сработались быстро. Мы видим, что городские власти хотят улучшений, хотят сохранить все то хорошее, что было в краевом центре. Преемственность власти - это важный фактор политической и экономической стабильности.

- Какие проекты и программы пользуются приоритетной поддержкой депутатов?

- Как и всегда, значимые экономические и инфраструктурные проекты, социальные программы. Хабаровск продолжает строить и ремонтировать дороги, инженерные сети, жилье, школы, детсады. Не забываем и о душевном комфорте горожан: разбиваем новые парки и скверы, держим в порядке существующие. Все муниципальные программы работают, ни одна не закрыта. За этими достижениями стоит большая организаторская работа команды мэра города, руководителей и специалистов структурных подразделений, наших депутатов.

- Я знаю, что всего три депутата в гордуме работают на освобожденной основе. У всех остальных есть работа, то есть депутатская нагрузка для них - это дополнительная ответственность.

- Конечно, режиму работы у депутатов, работающих на неосвобожденной основе, не позавидуешь. Большинство из них занимают руководящие должности в своих организациях, им непросто. Однако каждый из них понимает, какое высокое доверие оказали ему избиратели, и не хочет подводить их. Мы регулярно собираемся в составе комитетов, территориальные депутатские группы работают в районах, проводят индивидуальные встречи с избирателями.

Каждый из наших депутатов постоянно погружен в существующие городские проблемы, хорошо знает нужды своего округа. Поэтому расширенные заседания с представителями администрации Хабаровска проходят всегда очень по-деловому, насыщенно. Не бывает такого, чтобы депутаты «плавали» в теме, наоборот, иной наш коллега может проконсультировать любого по той или иной проблеме.

- Уже через месяц дума уйдет на традиционные каникулы. Остались ли срочные вопросы, которые нужно решить в июле? Или что-то перейдет думе следующего созыва?

- Все эти месяцы дума работала напряженно, и это позволяло оперативно принимать решения по актуальным вопросам, касающимся финансирования, имущества и так далее. Так что текущую сессию мы закроем без горящих «хвостов».

Но, разумеется, есть, скажем так, постоянные темы, которые требуют регулярного внимания. Это и городское хозяйство, и межбюджетные отношения, и образование, и ЖКХ, и транспорт - словом, все те темы, ради работы над которыми депутатов и избрали.

Я уверен, что в сентябре хабаровчане выберут таких людей, которые еще выше поднимут планку депутатской работы. Уверен, что дума VIII созыва тоже будет слушать и слышать избирателей, знать, чем живет Хабаровск, укреплять взаимодействие с руководством города и общественностью. Одним словом, так же, как и действующая дума, будет делать все от нее зависящее, чтобы жизнь хабаровчан становилась еще комфортнее.