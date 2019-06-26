2019-06-26T12:35:46+03:00
Общество

«Аллигаторы», «Терминатор» и танковый вальс: программа международного военно-технического форума «Армия-2019» в Хабаровске

Форум будет проходить три дня - с 28 по 30 июня, на аэродроме «Центральный» [видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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«Аллигаторы», «Терминатор» и танковый вальс: программа международного военно-технического форума «Армия-2019» в Хабаровске«Аллигаторы», «Терминатор» и танковый вальс: программа международного военно-технического форума «Армия-2019» в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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Форум «Армия-2019» в Хабаровске пройдет уже второй раз, но в этом году будет, как обещают военные, гораздо масштабнее. Откроется он 28 июня на аэродроме «Центральный» в Хабаровске. Вход бесплатный для всех желающих. Доставлять зрителей на аэродром станут сразу восемь автобусов. Машины будут курсировать от контрольно-пропускного пункта аэродрома «Центральный» (остановка городского транспорта - Портовая) до выставочной площадки.

Работать площадки форума «Армия-2019» в Хабаровске будут в пятницу и субботу с десяти утра до пяти часов вечера, в воскресенье с десяти утра до часу.

- На площадке статического показа будут представлены более 80 единиц современного вооружения и военной техники Восточного военного округа. В частности, истребитель-бомбардировщик Су-34, истребители поколения 4++ Су-35С и Су-30СМ, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ «Терминатор», новейшая радиолокационная станция «Каста-2», беспилотники «Орлан-10», «Застава» и многое другое, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

На «динамических» площадках можно будет наблюдать за пролетами истребителей и бомбардировщиков, увидеть, как вертолеты тушат лесные пожары и эвакуируется экипаж воздушного судна, терпящего бедствие. Также зрителям покажут работу спецназа и боевое развёртывание комплексов противовоздушной обороны, РЭБ и связи. «Изюминкой» форума «Армия-2019» в Хабаровске станет танковый вальс, исполненный на боевых машинах.

- Также на весь период проведения форума будут развернуты площадки картинга, мотофристайла, авиамоделирования, специализированный детский кластер, выступления творческих коллективов Восточного военного округа и Хабаровского края, будет работать полевая кухня с солдатской кашей, - подчеркнули в ведомстве.

ПРОГРАММА ФОРУМА «АРМИЯ-2019» В ХАБАРОВСКЕ:

28 июня, пятница

10:00 - торжественное открытие форума;

10:40 - показательные выступления подразделений специального назначения;

11:00 - «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-80;

11:50 - демонстрационные полеты над взлетно-посадочной полосой двух пар Су-35с и Су-34;

11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50 - демонстрация боевой работы военнослужащих на комплексах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи;

12:00 - показательное выступление десантно-штурмовой группы и экипажей вертолетов;

12:20 - показательное выступление подразделений специального назначения Росгвардии;

12:40 - демонстрация действий при эвакуации экипажа, терпящего бедствие, вертолетом Ми-8АМТШ «Терминатор»;

12:45 - демонстрация действий по тушению пожара самым большим в мире вертолетом Ми-26 с использованием 15-тонного водосливного устройства ВСУ-15;

12:50 - десантирование военнослужащих парашютным способом;

14:00 - «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-80;

14:30 - демонстрационный полет беспилотного летательного аппарата «Застава»;

10:00-17:00 - выставка вооружения и военной техники, концертная программа, картинг, мотофристайл.

29 июня, суббота

10:40 – показательные выступления подразделений специального назначения;

11:00 - «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-80;

11:50 – демонстрационные полеты над взлетно-посадочной полосой двух пар Су-35с и Су-34;

11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50 - демонстрация боевой работы военнослужащих на комплексах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи;

12:00 - показательное выступление десантно-штурмовой группы и экипажей вертолетов;

12:20 - показательное выступление подразделений специального назначения Росгвардии;

12:40 - демонстрация действий при эвакуации экипажа, терпящего бедствие, вертолетом Ми-8АМТШ «Терминатор»;

12:45 – демонстрация действий по тушению пожара самым большим в мире вертолетом Ми-26 с использованием 15-тонного водосливного устройства ВСУ-15;

14:00 – «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-72 Б;

14:30 - демонстрационный полет беспилотного летательного аппарата «Застава».

10:00-17:00 - выставка вооружения и военной техники, концертная программа, картинг, мотофристайл.

30 июня, воскресенье

10:40 – показательные выступления подразделений специального назначения;

10:50, 11:50, 12:50 - демонстрация боевой работы военнослужащих на комплексах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи;

11:15 - «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-80;

10:00-13:00 - выставка вооружения и военной техники, концертная программа, картинг, мотофристайл.

Форум «Армия-2019» откроется в Хабаровске.Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

ИСТОЧНИК KP.RU

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