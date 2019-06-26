Игорь Глухов:«Реновация – это справедливо»

Главный справедливорос Хабаровского края Игорь Глухов рассказал о том, каким видит будущее региона, и как можно решить существующие проблемы его жителей через законодательные инициативы выборного большинства. Спойлер: пороть министров больше не понадобится, им придется работать.

ГОРДОСТЬ БЕЗ ОГОВОРОК

- Я хочу поговорить о тотальной реновации. Когда вы в последний раз оглядывались по сторонам? Спрошу иначе: когда в последний раз вам не было горько осмотреться? Я всю жизнь связал с Хабаровским краем. Как и все мои единомышленники, хочу видеть его процветающим. Нам, дальневосточникам, присуще особое чувство справедливости. Поэтому и я, и мои коллеги намерены сделать все возможное, чтобы хабаровчане и жители края могли гордиться своей родиной без оговорок. Для этого необходим особый подход, комплексный, всесторонний — тотальный. Мы предлагаем программу тотальной реновации, разработанную специально для Хабаровского края.

Главная задача реновации — обновление. Жить так, как живем сейчас, больше невозможно. Партия власти уже не в силах полноценно исполнить свои обещания и до конца реализовать собственные же проекты. Достаточно ли доступна среда даже в самой краевой столице? Для того, чтобы оценить реализацию этого проекта, можно провести эксперимент: выбрать один из своих привычных пеших маршрутов и пройти его, представляя, что вы в инвалидном кресле. В некоторых случаях эксперимент пришлось бы прервать на моменте посадки в лифт. Наша вечно хромая лошадь - краевая медицина — получает «спасительные прививки» в виде «Земского доктора». Программе, по которой в отдаленные населенные пункты региона приглашаются специалисты из других субъектов РФ. Это колесо вроде бы и закрутилось, но мало кто думает о том, что немалая часть приезжих специалистов просто не задерживается здесь. Одно дело, когда приезжают медики пенсионного возраста, и совсем другое, когда мы зовем перспективную молодежь, которая будет здесь не только работать, но и жить с семьей, растить здесь детей. Созданы ли условия для этого? Нет. Я уже не говорю о том, что для многих школ роскошью стали элементарные теплые туалеты. Проблема в финансировании? Так может быть, стоит не так рьяно отстаивать огромные прибавки к депутатским пенсиям и обратить внимание на более насущные для простых граждан проблемы?

КАЧЕСТВО ВО ГЛАВЕ УГЛА

Один из ключевых пунктов программы тотальной реновации, предлагаемой «Справедливой Россией», это повышение качества жизни жителей Хабаровского края. Мы предлагаем конкретный механизм. Например, применить к гражданам, работающим на территории края, повышающий коэффициент для расчета трудового стажа одного года за полтора. Как повсеместно применяемая на Дальнем Востоке военная выслуга лет.

Мы уверены, что необходимо вернуть расчет северных льгот и повышающих коэффициентов жителям Хабаровска. Всем известна история, когда прибывший в наш край в августе Хрущев бездумным решением оставил хабаровчан без льгот. Дескать, у вас тут Сочи.

Хабаровские эсеры уверены, что знают, как решить большинство проблем края Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Я считаю, что адресная поддержка жителей Хабаровского края, как и других регионов Дальнего Востока, расположенных севернее Приморского края, должна идти именно из федерального бюджета. Мы десятилетиями развиваем эту землю, живем на ней, растим здесь детей и заслуживаем того, чтобы большая родина не только брала отсюда, но и отдавала. При царе был освоен Урал, Советский Союз смог сформировать Сибирь, глобальная миссия современной России, как мне кажется, — это развитие именно Дальнего Востока, но без местного населения ничего тут создать не получится. Дальневосточники не чувствуют себя защищёнными, и считают такой подход несправедливым.

Когда мы с коллегами провели исследование, оказалось, что около 60% опрошенных разделяют мое мнение, приводят подобные моим аргументы. Это значительное большинство принимающего самостоятельное решение населения края. Сверху спускаются только задачи. Сейчас настало время продемонстрировать поддержку. Не выделять бюджет для освоения чиновниками Комсомольска-на-Амуре, а поддержать простых людей федеральными льготами и расширением прав и свобод для региональной законодательной власти.

Сегодня фактически завершено формирование адресной программы «Тотальная Реновация» в краевом формате. Помимо уже озвученных мной предложений, в нее вошли решения в части формирования современной дорожной сети региона.

«СОЦИАЛКА», КОТОРАЯ РАБОТАЕТ

Я считаю, что стоит также обратить внимание на то, каким мы видим обновление мер поддержки социального сектора. Необходимо создавать выгодные населению края проекты, которые уже прошли полевые испытания и успели показать положительные результаты. Такие проекты у нас есть. Мы уже пригласили к обсуждению нашего видения программы реновационных действий региональных экспертов. Мы активно сотрудничаем с членами региональной общественной палаты. Проект проходит экспертизу и в Общероссийском народном фронте. После того, как программа будет окончательно сформирована, проведём цикл общественных слушаний, спросим жителей, как они относятся к предложениям, выдвинутым партией «Справедливая Россия» для реализации в Хабаровском крае.

Главная задача реновации — обновление Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре будут сформированы адресные программы. Мы уже прошли каждый многоквартирный дом и имеем полное представление о проблемах большинства районов, располагаем конкретными решениям для жителей аварийных бараков и двухэтажных каменных домов. Аналогичное столичному решение, когда расселяются целые микрорайоны, может быть протестировано в микрорайоне 5-я площадка. Несколько крупных застройщиков федерального уровня уже проявили интерес к проекту. Думаю, его реализация поможет значительно повысить престиж недвижимости в южном направлении краевого центра, а также исправить существующие логистические погрешности. Если жители 5-й площадки поддержат наше предложение, то многое изменится и в Южном микрорайоне, и для горожан, проживающих на Флегонтова, удастся сгладить транспортный коллапс, например, но не за счет городского бюджета, а в качестве инфраструктурной нагрузки инвестора.

РЕШАТЬ, А НЕ ГОВОРИТЬ

Как я уже говорил, для всего региона актуальны вопросы повышения качества здравоохранения. Сейчас решается вопрос с техническим оснащением, но, к сожалению, проблема не только в современном оборудовании. Число врачебных ошибок растет, а лучшие покидают регион, однако это не повод закрывать дыры врачами низкой квалификации. «Справедливая Россия» предлагает конкретные решения для того, чтобы повысить привлекательность региона не только для местного населения, но и для специалистов из других субъектов РФ. Я открою вам тайну: врачи из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани не могут найти работу дома, а на Дальний Восток ехать им никто не предлагает. Они просто не знают, насколько они здесь нужны.

Если говорить о ключевой идее «Тотальной Реновации», то это не только инфраструктура, это глобальная задача объединения всех жителей края вокруг идеи необходимости изменений. Мы единственные, кто говорит не о проблемах, а о путях их разрешения. Это долгий и планомерный процесс, программа действий у нас есть.