«Единая Россия» помолодела: партия выдвинула кандидатов в Законодательную Думу края

В среду, 26 июня, Хабаровское региональное отделение партии «Единая Россия» окончательно определилось с кандидатурами тех, кто примет участие в предстоящей избирательной кампании.

Единороссы, как и любая политическая структура, опираются исключительно на поддержку населения. Вернуть доверие людей, показать, что партия – живой, способный меняться организм, сформировать команду, которая вместе с командой руководителя региона будет заниматься реальными делами – это основные пункты в программе перемен.Ранее партийцы объявили о переменах в своей работе и провозгласило новые принципы: обновление кадров, отказ от «страусиной» политики и максимальная близость предвыборной программы к реальным запросам населения. Далеко не секрет, что в Хабаровском крае накопилось большое количество проблем. И такая ситуация отчасти сложилась из-за того, что их, проблемы, старались не замечать. На выборах в сентябре 2018 года жители края ясно дали понять, что такая тактика больше не работает.

Единороссы, как и любая политическая структура, опираются исключительно на поддержку населения ФОТО: пресс-служба ХРО «Единая Россия»

«Сегодня мы работаем в условиях серьёзной политической конкуренции и меняемся, отвечая на вызовы времени. Наша задача: добиваться решения актуальных вопросов, которые по-настоящему беспокоят жителей региона - решать эти вопросы как на региональном уровне, так и на федеральном. Партия в Хабаровском крае уже работает по принципу «здесь и сейчас», для нас нет малых или неважных дел. В сентябре жителям региона предстоит не просто избрать депутатов всех уровней. Хабаровский край проголосует за ключевые направления развития на предстоящие пять лет – за приоритеты, позволяющие не только сохранить результаты и достижения, но и сделать новые шаги вперед.» - прокомментировал секретарь ХРО «Единая Россия» Сергей Иванченко.

В обновленном списке «Единой России» люди разных профессий – экологи, врачи, бизнесмены, учителя ФОТО: пресс-служба ХРО «Единая Россия»

- Я часто езжу к своим родителям, они по-прежнему живут в нашем поселке. Однажды заехал в поселок по главной улице и вдруг осознал, что большинство домов пустые, - поделился кандидат от Бикинского района Иван Джуляк. – Специально проехал по переулочкам – везде та же картина. Люди уезжают, в поисках элементарного – работы. Многие из оставшихся в поселке ездят в Хабаровск! За 70 километров, каждый день. Наверное, вид брошенных домов был последней каплей, после которой я решил, что надо что-то менять.В обновленном списке «Единой России» люди разных профессий – экологи, врачи, бизнесмены, учителя. Каждый из них прекрасно осознает, какая ответственность ложится на его плечи, и, что важно, готов к ней. Кстати, заметно прибавилось и молодежи в рядах партийцев. Например, Иван Джуляк - коренной дальневосточник, родившийся в глубинке. Иван еще в институте начал общественную деятельность, осознал, как важно сплотить молодежь, показать им перспективы, которые может дать родная земля.

Есть в списках и опытные, умудренные жизнью кандидаты, такие как Алексей Ершов. Работал в вузе на кафедре экономики, перешел на завод «Дальсбыт», дослужился до руководителя. Где Алексей Ершов ни работал, везде делал упор на обновление, на инновации, на активных и умных людей.

региональное отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатурами тех, кто примет участие в предстоящей избирательной кампании ФОТО: пресс-служба ХРО «Единая Россия»

- Хочется поделиться опытом, знаниями, сделать жизнь живущих рядом людей немного счастливее. Наверное, это здоровая потребность каждого настоящего мужчины. Считаю, что начинать любое дело нужно с себя. В каких условиях, при какой власти и с какими законами будут жить они и тысячи других жителей Хабаровского края - решать это нужно сейчас тем, кто неравнодушен к будущему своей земли, кто может принести ей пользу и дать новый толчок для развития, - уверен Алексей Ершов.

«Надо менять жизнь людей, жизнь края к лучшему» - с этой мыслью идут на выборы все без исключения кандидаты от партии «Единая Россия» в Хабаровском крае. Они поддерживают курс на обновление, готовы слушать и слышать людей.