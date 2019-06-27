О насущном краевого центра рассказали депутаты Хабаровской городской думы

Всего в думе четыре постоянных комитета, работающих по темам: социальный блок; бюджет, финансы и экономическое развитие; городское хозяйство; местное самоуправление. Работа всех комитетов идет в круглогодичном режиме.

«КОШЕЛЁК» ГОРОДА

Работа комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию идет круглый год. Многочисленные аспекты функционирования экономики города, особенно ее муниципального сектора (бюджетный процесс, контроль за реализацией городских программ, поддержка бизнеса и прочее) - всем этим ведает комитет по бюджету.

Деньги любят точность, а бюджетные средства - отчетность и каждодневный контроль. Поэтому неудивительно, что все заседания комитета проходят в строгой рабочей обстановке. Перед заседанием каждый член постоянного комитета получает внушительную папку документов, которые необходимо изучить. Такое предварительное ознакомление с вопросом позволяет не тратить впустую драгоценное депутатское время.

- Под депутатских контролем все полугодие находились и продолжают находиться вопросы строительства жилья, приватизации имущества, благоустройства дворовых территорий, ремонт и строительство дорог в Хабаровске, ход выполнения ведомственных целевых программ и другое, - рассказал Денис Титяев, заместитель председателя Хабаровской городской думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию.

Справедливое распределение средств и понимание, какие конкретно программы наиболее востребованы, возможны только при налаженной обратной связи. Поэтому члены комитета стараются держать руку на пульсе, регулярно проводят информационные встречи в районах города, выездные заседания, участвуют в публичных слушаниях, изучают предложения избирателей.

- Власть должна быть ближе к народу, - подчеркивает Денис Титяев. - Когда каждый депутат на месте изучает насущные проблемы своего округа, организует первичные ячейки самоуправления в жилом секторе, тогда и люди по-другому оценивают нашу работу. Они начинают вникать в нюансы депутатской деятельности, лучше понимают технические моменты при распределении бюджетных или внебюджетных средств. Кстати, члены нашего комитета предложили коллегам и мэру города закрепить в городском бюджете отдельной строкой статью расходов «По наказам избирателей». И нашли полное понимание. Ведь как правило большинство проблем упирается именно в деньги. Некоторые из вопросов требуют скорейшего разрешения, однако средства на них по обычным статьям бывает невозможно выделить здесь и сейчас. Именно в таких случаях поможет графа «По наказам избирателей».

Перечень вопросов ведения комитета:

Бюджет городского округа и контроль за исполнением данного бюджета;

Местные налоги и льготы по налогам городского округа;

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

Планы и программы комплексного социально-экономического развития города;

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

Транспортные услуги населению;

Услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

Вопросы регулирования тарифов;

Муниципальный жилищный фонд, создание условий для жилищного строительства;

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

Гражданская оборона, защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования на территории города;

Охрана общественного порядка на территории города муниципальной милицией.

УПРАВЛЯЕМ САМИ

В ведении комитета по местному самоуправлению вопросы, касающиеся хода реализации муниципальных программ, местные выборы, преобразования города, межмуниципальное сотрудничество, международные и внешнеэкономические связи; и многое другое.

В первом полугодии комитет провел уже пять заседаний и больше десятка круглых столов, публичных слушаний, а также члены комитета принимали активное участие в работе территориальных депутатских групп (ТДГ).

- Такая форма работы - эксклюзивная практика Хабаровска и непосредственно Хабаровской городской думы, - поделился Сергей Ганичев, председатель комитета по самоуправлению. - Территориальные депутатские группы были созданы в 2015 году и отлично себя зарекомендовали. Группы позволили стать ближе к избирателям на местах, более оперативно решать проблемы жителей, работать в более тесной связке с комитетами по управлению округами. Комитет по МСУ координирует работу территориальных групп.

По мнению Сергея Ганичева, эффективные кейсы нужно распространять дальше и делиться с коллегами из других городов накопленным положительным опытом. При этом в комитете продолжают искать новые интересные и востребованные форматы депутатской работы. И, разумеется, не отказываются от старых, проверенных временем: встреча с избирателями, информирование общественности о деятельности городской думы через СМИ и так далее.

Перечень вопросов ведения комитета:

Устав городского округа «Город Хабаровск»;

Участие населения в осуществлении местного самоуправления;

Муниципальные выборы и референдум, отзыв депутата, мэра города; изменение границ города, преобразование города;

Избирательная комиссия города Хабаровска;

Официальные символы города Хабаровска;

Местные выборы и референдум, органы территориального общественного самоуправления и другие формы осуществления местного самоуправления;

Муниципальная служба;

Почетные звания, памятные и почетные знаки, почетные грамоты и благодарности, благодарственные письма;

Межмуниципальное сотрудничество, международные и внешнеэкономические связи;

Структура Хабаровской городской думы, администрации города;

Гарантии депутатов Хабаровской городской думы, мэра города;

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города;

Муниципальный архив;

Мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города;

Добровольные формирования населения по охране общественного порядка.

ХЛОПОТЫ ПО ХОЗЯЙСТВУ

Содержание и развитие коммунальной, дорожной, энергетической инфраструктуры города, подготовка к зиме, текущий и капитальный ремонт дворов и многое другое, как вы уже наверное догадались, находятся в ведении комитета по городскому хозяйству.

- Оценку работе нашего комитета каждый день дают простые люди. Причем, сами того не подозревая: если нет жалоб, значит, все работает. Конечно, в таком серьезном вопросе, как городское хозяйство, просто не может быть без проблем. Поэтому мы работаем на опережение, благо, опыт накоплен громадный, - отмечает Виктор Коновалов, председатель комитета по городскому хозяйству. - Держим на контроле вопросы ремонта дворовых территорий и подготовки транспорта к работе летом и зимой, благоустройства, содержания инфраструктуры. Всегда под пристальным вниманием реализация ведомственных и городских целевых программ.

На заседаниях комитета обычно присутствуют руководители профильных структурных подразделений администрации Хабаровска. Депутаты, к слову, часто начинают заседания с рассмотрения обращений горожан, в том числе поступивших через «Открытый микрофон». Благодаря прямой связи удается получить эффект синергии: совместными усилиями депутаты и мэрия добиваются реальных результатов.

Перечень вопросов ведения комитета:

Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом;

Автомобильные дороги местного значения в пределах города;

Транспортные услуги населению;

Ритуальные услуги и содержание мест захоронения;

Охрана окружающей среды в границах города;

Бытовые и промышленные отходы;

Благоустройство и озеленение, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города;

Муниципальный лесной контроль и надзор;

Генеральный план города, правила землепользования и застройки, иные вопросы планировки и застройки города;

Реклама и рекламные конструкции;

Освещение улиц, указатели с названиями улиц и номерами домов;

Первичные меры пожарной безопасности в границах города;

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

Гражданская оборона, защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования на территории города;

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

Исполнение водного законодательства.