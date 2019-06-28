2019-06-28T05:47:49+03:00
Общество

В Хабаровском крае возможно будет самый низкий в стране процент по ипотеке

Беспрецедентную ставку в 2% предложил ввести для дальневосточников полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровском крае возможно будет самый низкий в стране процент по ипотекеВ Хабаровском крае возможно будет самый низкий в стране процент по ипотекеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Введение льготного жилищного кредит для жителей Дальнего Востока рассматривают Минвостокразвития и Фонд развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Предложение «ипотека под 2%» выдвинул Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО. Предполагается, что воспользоваться кредитом дальневосточники смогут в рамках разработки Национальной программы развития Дальнего Востока, которая формируется по поручению Владимира Путина.

Первыми участниками программы, скорее всего, станут «гектарщики» и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. Владельцы земельных наделов смогут направить средства на строительство жилья и приобретение домокомплекта, а молодые семьи – на покупку квартир эконом-класса.

- Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Президент Владимир Путин на прямой линии говорил о том, что ипотека под 6% должна быть по всей России, а на Дальнем Востоке – 5 %. Разница между 5-ю и 2-мя процентами весьма существенная. Мы это делаем для повышения экономической активности людей, для того чтобы они могли построить себе жилье, – отметил Юрий Трутнев.

По предварительным оценкам, с помощью «дальневосточной ипотеки» можно будет построить более 7300 домов, прирост ввода жилья в округе превысит 9%. Планируется, что первый такой кредит будет выдан до декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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