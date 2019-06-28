В Хабаровском крае система «Меркурий» не вызовет повышения цен на сыр и сливочное масло

1 июля 2019 г. вступят в силу очередные изменения в системе электронной ветеринарной сертификации, напомнили в правительстве Хабаровского края. Производителей обяжут в специальной программе "Меркурий" фиксировать поставки сыра и сливочного масла. Принцип работы системы тот же, что и у ЕГАИС – электронной системы учета алкогольной продукции. Путь каждой бутылки покупатель, контролирующий орган, сам продавец может проследить от завода, через всю цепочку поставщиков до конечного потребителя.

Теперь точно такая же схема заработает и для производителей сыра и сливочного масла. А с 1 ноября список пополнят еще несколькими продуктами, среди которых молоко, кефир, сливки, мороженое, творог, йогурты и другие. Краевые производители молочки подготовились к нововведениям еще в 2018 году и заверяют, что цены на молочную продукцию не вырастут. По крайней мере, из-за новшеств в системе сертификации.

- Подготовка к внедрению "Меркурия" длилась несколько лет. Переходный период требовался для того, чтобы производители и владельцы торговых точек смогли досконально разобраться в программе, сообщить о недоработках и подготовить сотрудников для работы в системе. Еще в 2018 году молокоперерабатывающие предприятия края начали работать в системе в тестовом режиме и приобрели необходимое оборудование, - сообщила и.о. председателя комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Роза Качайкина.

Для консультаций и практической помощи по вопросам работы в системе "Меркурий" необходимо обращаться в краевые станции по борьбе с болезнями животных, расположенные в районах и городских округах. Сегодня электронные сертификаты уже оформляют на такие продукты как мясо, колбасные изделия, рыба, куриное яйцо, мед.

Информационная система ветеринарной сертификации "Меркурий" должна помочь полностью отказаться от бумажных носителей. Все документы будут в электронном виде. С одной стороны это упростит жизнь самим производителям – не нужно будет ездить с бумажками ради печати. С другой, осложнит «бизнес» тем, кто делает деньги на подделке справок или сбыты нелегальной, непроверенной продукции.