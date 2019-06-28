2019-06-28T08:30:45+03:00
Происшествия

На въезде в Советскую Гавань вандалы спилили Поклонный крест

В епархии теряются в догадках, у кого поднялась рука на «духовный щит, соединяющий молящегося с Небом»
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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На въезде в Советскую Гавань вандалы спилили Поклонный крест Фото: пресс-служба Ванинской епархииНа въезде в Советскую Гавань вандалы спилили Поклонный крест Фото: пресс-служба Ванинской епархии
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На въезде в Советскую Гавань в сентябре 2014 года в православный праздник Воздвижения Креста Господня был установлен Поклонный крест. Для всех верующих города и района это стало памятным событием.

27 июня от святыни остался только пенек - неизвестные лица спилили ее, оставив небольшой пенек. И то, только потому, что нижняя часть Поклонного креста была установлена в металлический стакан.

В епархии теряются в догадках, у кого поднялась рука на «духовный щит, соединяющий молящегося с Небом» Фото: пресс-служба Ванинской епархии

В епархии теряются в догадках, у кого поднялась рука на «духовный щит, соединяющий молящегося с Небом» Фото: пресс-служба Ванинской епархии

— Дорога во все времена является местом повышенной опасности. На Руси люди отправлялись в путь, испросив Божией помощи. Самонадеянность и рассеянность в дороге может добром не кончиться. И вот, знамение креста как символ победы жизни над смертью ставили на выезде из поселения. С Божией помощью человеку легче преодолеть любые неожиданности на пути. И только гордый или неопытный надеется только на себя, как будто он один на дороге. Тот, кто дерзко спилил крест придорожный, Богу навредить не может, а вот свою судьбу наверное подпортил. Люди крест, как видимый символ защиты от врагов видимых и невидимых восстановят. И надеюсь, увидев новый крест, с еще большим вниманием вспомнят о Боге. — говорится в сообщении епископа Ванинского и Переяславского Аристарха.

Сейчас полиция района ищет ответ на этот вопрос. Верующие пребывают в недоумении, но уже готовы помочь с установкой нового креста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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