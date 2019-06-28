В Хабаровском крае ратуют за сохранение льготных пенсий народам Севера

Сегодня в Магадане проходит общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Председатели Законодательных собраний Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областей обсуждают вопросы, актуальные для жителей восточных рубежей страны.

Спикер Законодательной думы Хабаровского края, председатель Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Сергей Луговской поднял вопрос о необходимости внесения изменений в пенсионное законодательство, предусматривающих возможность выплаты социальной пенсии по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим пенсионного возраста, но продолжающим осуществлять трудовую деятельность. Он подчеркнул, что по этому вопросу к депутатам Законодательной Думы Хабаровского края неоднократно поступали обращения представителей общин малочисленных народов Севера.

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно), постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера, на день назначения пенсии устанавливается социальная пенсия. Изменения пенсионного законодательства в части увеличения пенсионного возраста данной категории граждан не коснулись.

Но, вместе с тем, Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» были внесены изменения в статью 11 Федерального закона №166-ФЗ, предусматривающие, в частности, что социальная пенсия по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера на день назначения пенсии не выплачивается в период выполнения ими работы и (или) иной деятельности, в период которой указанные граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 67-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

- Таким образом, с 1 января 2019 года выплата социальной пенсии по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера осуществляется только неработающим пенсионерам, независимо от даты назначения пенсии (до 1 января 2019 года или после этой даты), - отметил Сергей Луговской. - В Хабаровском крае 117 гражданам из числа малочисленных народов Севера выплата пенсии была приостановлена, так как на момент вступления в силу изменений пенсионного законодательства данные граждане осуществляли трудовую деятельность, и 33 человека переведены на страховую пенсию по старости. Предполагаю, что схожая ситуация и в других субъектах Дальнего Востока.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Хабаровского края зарегистрировано 676 получателей страховых пенсий из числа малочисленных народов Севера.

Учитывая высокую социальную значимость вопроса, члены Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» единогласно поддержали проект обращения к председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину о необходимости внесения изменений в Федеральный закон № 166-ФЗ в части восстановления малочисленным народам Севера права на получение социальной пенсии по старости на льготных основаниях.