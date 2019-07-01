2019-07-01T07:21:07+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре воры вынесли из квартиры все, кроме ордена «Мать-героиня»

Уцелевшую семейную реликвию женщина передала в местный краеведческий музей
Лариса Леденева
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Уцелевшую семейную реликвию женщина передала в местный краеведческий музейУцелевшую семейную реликвию женщина передала в местный краеведческий музейФото: Лариса Леденева
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На днях в краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре пенсионерка Галина Захарченко передала орден своей бабушки «Мать-героиня». Женщина решила, что в музее ценная награда будет в большей безопасности, чем у нее дома.

Дело в том, что недавно квартиру Галины Захарченко ограбили. Воры залезли через окно в кухне и похитили все золотые украшения и деньги – полученную накануне пенсию.

- Когда увидела, что в доме все перевернуто, вызвала полицию и кинулась смотреть, что же пропало. Больше всего душа болела за бабулин орден, который ей вручили в 1946 году, - рассказала дарительница. - Макрида Соболева, бабушка моя, 13 детей вырастила! Она очень ценила эту награду как признание ее материнских трудов и заслуг. Поднимала детей в войну, одна. Дедушка Анфим на фронте был.

Поэтому первым делом комсомольчанка проверила ящик комода, где хранила орден. Удивительно, но золотая звезда мирно лежала на месте. Между тем, на черном рынке за такой орден дают около 25 тысяч рублей. То ли воры оказались несведущими в ценностях, то ли Макрида Соболева погрозила им пальцем.

Захарченко Галина Васильевна Фото: Лариса Леденева

Захарченко Галина ВасильевнаФото: Лариса Леденева

- Была она из семьи дальневосточных староверов, строго соблюдала все посты, молилась, но так, чтобы окружающие этого не замечали, - рассказывает про бабушку Галина Захарченко. - Всегда спокойная, приветливая, добрая. Невероятно трудолюбивая. Ее очень уважали соседи, родственники, а ребятишки всегда старались помочь маме, чем могли. У каждого в огороде была полоска земли, которую они самостоятельно обрабатывали.

Когда Макриде Ивановне вручали орден, рассказали о льготах, которые ей положены. Но она ими так и не воспользовалась. Бесплатный проезд - а куда поедешь с такой оравой? Скидки на коммунальные платежи - без надобности в частном доме. Прибавка к пенсии, которую домохозяйке не положена была, также не пригодилась. Только одна привилегия оказалась нужной: многодетную мать стали пропускать вперед в очереди за хлебом…

- После ограбления собрались старшие внуки на «саммит», это я так семейный совет называю, - улыбается комсомольчанка. - И решили, чтобы больше таких историй с наградой не повторялось, передать ее в дар нашему краеведческому музею. Вместе с ней отдала и старинные фотографии.

Так что теперь память о матери-героине Макриде Соболевой в надежных руках. Возможно, со временем появится отдельная витрина, посвященная этой женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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