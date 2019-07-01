Проиграли в Турции - выиграем сезон: «СКА-Хабаровск» возвращается со сборов

У болельщиков «СКА-Хабаровск» есть верная примета: чем хуже играет команда на сборах, тем лучше она проводит сезон. Этим летом (если верить в приметы) результаты говорят о том, что хабаровчане должны как минимум попасть в стыковочные матчи. В Турции было три контрольных игры, и ни в одной клуб так и не смог победить, хотя моменты, конечно, были, но реагировать на них не получилось. В первом матче с «Нефтчи» из Баку мы уступили - 1:3, во втором матче с клубом «Бананц» из Еревана армейцы сыграли вничью – 1:1, и в заключительной игре с клубом из высшей лиги Румынии - «КСМ Политехника» опять проигрыш – 0:2.

- В равной игре соперник бережнее отнесся к своим моментам, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - На этом турецкий сбор окончен. На днях команда вернется домой, где продолжит готовиться к матчу первого тура Первенства ФНЛ. Надеемся, все свои победы СКА оставил на сезон.

Что касается состава команды, то ситуация более-менее прояснилась. Из новичков в этом сезоне на поле выйдут: нападающие Илья Кузьмичев и Владислав Брагин, вратарь Игорь Обухов, защитник Магомед Эльмурзаев, полузащитники Владислав Камилов и Рамазан Гаджимурадов. В клубе остаются Владислав Соромытько, Николай Зайцев, Кирилл Суслов, Григорий Труфанов, Артемий Малеев, Александр Максименко, Владислав Никифоров, Ираклий Квеквескири, Леонид Ващенко, Алексей Шалыгин, Евгений Кабаев.

Это не последние новички в клубе, есть еще игроки на просмотре, которые могут пополнить команду уже в ходе сезона. Напомним, что из состава армейцев летом ушли 18 человек, и хорошие замены нужны «СКА-Хабаровску», как воздух.

- В предыдущем сезоне после вылета из РФПЛ комплектование команды складывалось еще тяжелее. Хотим сейчас учесть ошибки того года и пригласить футболистов не за имена, а за их текущие качества. Под тренерскую схему игры и выполнение конкретных задач на поле, - подчеркнул Алексей Кандалинцев, генеральный директор «СКА-Хабаровск». - Подготовка к новому сезону идет в плановом режиме.

Уже в следующее воскресенье «СКА-Хабаровск» начнет новый сезон игрой с ярославским «Шинником». Насколько удачный план был у руководителей команды – скоро узнаем. В любом случае, поддержка болельщиков нашей команде не помешает.