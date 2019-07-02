Горно-обогатительный комбинат на месторождении «Светлое» выдал первые производственные нормы

ООО «Светлое» компании «Полиметалл» добыло на одноименном месторождении в Охотском районе Хабаровского края 10 тонн золота в цементате. Первый металл на золотоизвлекательной фабрике предприятия был получен в 2016 году.

Золото и серебро на «Светлом» извлекается методом кучного выщелачивания и осаждением на установке Меррилл-Кроу. Строительство инфраструктуры и золотоизвлекательной фабрики было начато в 2014 году. А в 2017 году ЗИФ была принята в эксплуатацию.

- Во многом достижение производственного результата в 10 тонн золота ускорило введение в 2018 году зимнего орошения руды. Сейчас дробленная руда поступает на фабрику кучного выщелачивания круглый год, - рассказала Василина Тарабарова, управляющая-директор ООО «Светлое».

Производительность рудоподготовительного комплекса фабрики составляет сейчас 1,38 миллиона тонн в год. Основным источником сырья для ЗИФ являются рудные зоны месторождения «Светлое» Елена и Эмми. В 2019 году первая руда была получена на самом молодом объекте предприятия - карьере Эмми. Теперь он обеспечивает около трети добываемого на месторождении золота.

Сегодня ООО «Светлое» - это самое динамично развивающееся предприятие «Полиметалла» на Дальнем Востоке. По итогам прошлого года оно добыло 4,2 тонны золота, увеличив производство металла на 28%. В первом квартале 2019 года предприятие произвело 286 килограммов золота, улучшив показатель предыдущего года на 10%.

В этом году на «Светлом» в производственном процессе начали использовать «зеленую» энергию. Была принята в эксплуатацию солнечная энергетическая установка, которая, несмотря на сезонные сложности, обеспечила 11% от общего объема электроэнергии, используемой на руднике.