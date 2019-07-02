Справедливоросы Хабаровского края определили своих кандидатов на осенние выборы

В Комсомольске-на-Амуре состоялась конференция регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае. Ее делегаты избрали список кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по региональным группам.

Региональным отделением партии был выдвинут 21 кандидат в составе мажоритарного списка кандидатов (по одномандатным избирательным округам) и 41 кандидат по общекраевому списку кандидатов.

Делегаты конференции избрали также кандидатов в депутаты Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва и на пост главы города Комсомольска-на-Амуре. Им стал директор предприятия «Плодоовощи», заместитель председателя общественного совета, руководитель представительства в городе Комсомольске-на-Амуре общественной организации Общество защиты прав потребителей Хабаровского края «Резонанс» Максим Аликин.

Как известно, в связи с досрочным прекращением полномочий четырех депутатов Государственной Думы на очередном заседании ЦИК России постановила назначить на 8 сентября 2019 года дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 4 одномандатным избирательным округам, в том числе по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70.

Делегаты конференции избрали список кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по региональным группам, а также в органы местного самоуправления Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

В ходе конференции реготделения была поддержана кандидатура доктора исторических наук, специалиста в области ЖКХ Татьяны Ярославцевой, которую выдвинул Президиум Центрального Совета партии «Справедливая Россия» 27 июня 2019 года в кандидаты в депутаты по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70.

- Меня, как дальневосточника, волнует изменение качества жизни земляков к лучшему. Я готова жителям нашего региона помогать в решении проблемных вопросов и менять сложившуюся ситуацию в ЖКХ, - прокомментировала Татьяна Ярославцева.