«Записываемся на ноготочки!»: В Хабаровске арестовали маникюрщицу, вырывавшую ногти у своих клиентов

На днях в Подмосковье по запросу СУ СК Хабаровского края арестовали 49-летнюю Елену Дзык. Как сообщили в ведомстве, в прошлом году в селе Бычиха женщина проводила семинар по обучению граждан педикюрному делу, не имея медицинского образования и лицензии. Ладно, семинары! - она проводила операции по полному удалению ногтевой пластины вместе с окружающими ее тканями.

ПОХОД В НАРОД

История Елены Дзык начиналась как история обычного мастера маникюра и педикюра. Женщина завела канал на Youtube, где делилась хитростями ногтевого сервиса. Популярность росла, благодарные подписчики приводили новых.

Даже сейчас, после всей шумихи, поднятой в прессе, у ее канала более трехсот тысяч подписчиков. Мастер педикюра и маникюра с 27-летним стажем (так рекомендовала себя сама Елена в своих видео - прим.ред.) наглядно показывала и объясняла приемы работы со «сложными» ногтями - вросшими, пораженными грибком, поврежденными другими горе-мастерами.

Того, что у нее нет никакого медицинского образования, Елена не скрывала и даже гордилась этим, называя врачей «мясниками». Видеоролики собирали большое количество благодарных откликов - люди, используя советы Елены, самостоятельно решали проблемы с ногтями, иногда, по словам комментаторов, даже те, которые не смогли решить врачи-подологи. С каждым новым видеороликом прибывало все больше подписчиков. Справедливости ради, поначалу контент на канале был вполне адекватным, да и сама Елена Дзык производила впечатление человека, знающего свое дело. Ну, а после нескольких роликов, в которых маникюрша со своей командой бесплатно помогает решить подологические проблемы постояльцам дома престарелых, за ней закрепился статус еще и благотворителя.

Параллельно каналу, на волне народной любви, раскручивался и бизнес Елены - в видеороликах начала мелькать реклама ее бренда со звучным названием «Леди Коготок». Торговала фирма Дзык различными инструментами для маникюра и педикюра, уходовыми средствами, расходными материалами для работы с ногтями. Дела пошли в гору. Елена открыла несколько офисов и школ по обучению мастеров, обзавелась целым штатом «верных делу» людей, а если выразиться точнее - свитой, которую Дзык называла «коготок-мафией» и с которой начала выезжать в другие города для помощи людям с тяжелыми проблемами с ногтями. И вот, на этом самом моменте произошел перелом.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

В 2018 году на канале Елены Дзык появилось сообщение о том, что «коготок-мафия» отправляется в грандиозное турне по России, цель которого - обучение мастеров. В каждом городе гуру педикюра планировала делать остановки длиною в неделю, набирать моделей и учеников, в том числе она побывала и в Хабаровском крае, семинар прошел в селе Бычиха. Бешеная стоимость курса - от 30 до 100 тысяч рублей - поклонников ее таланта не останавливала. Будущие мастера записывались, модели выстраивались в очереди. Однако первые несколько видеороликов, вышедших на канале Елены в период «странствий» по стране, повергли подписчиков в шок.

- Елена придумала новую болезнь - гранулему, - рассказала корреспонденту «КП»-«Хабаровск» подписчица канала Елены Дзык, Ольга Фрейберг. - Якобы от нее вообще все проблемы с ногтями и не только с ними. Она была убеждена в том, что нашла панацею от всех болезней. И вот, чтобы от этой гранулемы избавиться, Елена и ее сподвижники своим моделям или пациентам, не знаю даже, как их назвать, начали ногти вырезать под корень. Было такое впечатление, что человек просто сошел с ума на фоне своей популярности - возомнил себя всезнающим мессией и начал в угоду своему эго калечить людей на камеру.

Разумеется, вскоре появились первые жертвы такой терапии - одна из женщин, посетившая мастер-класс в качестве модели, с вырванными ногтями потеряла сознание в самолете, который пришлось экстренно сажать в ближайшем аэропорту. После этого поднялась шумиха, сначала в социальных сетях.

Под тэгом «стопдзык» выступали мастера маникюра и педикюра по всей стране, требуя обратить внимание полиции на деятельность обезумевшей гуру. Однако и после этого ролики на канале Дзык продолжали выходить, причем женщина в открытую глумилась над своими «завистниками» и продолжала рвать ногти на камеру. Наконец, несколько потерпевших написали заявления в правоохранительные органы, сюжет о мастере-самоучке вышел в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым - только после этого Елена приостановила свою деятельность, закрыла главный офис, распустила часть «свиты» и на время укрылась в частной резиденции. Все ролики того периода с канала были удалены, а сама Елена Дзык вернулась к прежним вполне безобидным видео о маникюре и педикюре.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу в Московской области, по месту ее жительства провели обыск, изъяли предметы и вещи, имеющие значение для следствия. Сейчас охотница за чужими ногтями этапирована в Хабаровск, по ходатайству следствия заключена под стражу - в СИЗО. Ей инкриминируют мошенничество, предоставление медицинских услуг в условиях, не отвечающих требованиям безопасности, без лицензии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, которые могут быть за плечами «мастера маникюра», в том числе точного количества пострадавших, а также степени тяжести вреда, причинного их здоровью.

Ранее женщина отбывала наказание за умышленное убийство и мошенничество.

КОММЕНТАРИЙ КРИМИНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

Непростую ситуацию и возможную мотивацию «кровожадной маникюрщицы» корреспонденту «КП – Хабаровск» прокомментировала криминальный психолог Елена Мальгрэм.

- С этой женщиной как раз никаких проблем нет. Она, пускай бесчестно и цинично, но зарабатывала деньги. Проблема с населением - людьми, которые верили, что таким чудодейственным способом они могут излечиться от болезней и готовы были платить мошеннице деньги, терпеть боль и унижение, - считает психолог. - Особенно ярко это проявляется сейчас, во время социальной нестабильности. Обращаться к знахарям и гадалкам, игнорируя официальную медицину, это в глубине психики большинства людей. Особенно этим грешат плохо социально адаптированные граждане, подверженные переживаниям по поводу здоровья. На этой волне и выплывают такие товарищи, которые предлагают решить все проблемы разом.

Что касается «целительницы», она явно человек истереподобный, поскольку является хорошим артистом. Есть здесь и элементы садизма: это как надо не любить своих пациентов, чтобы подвергать их таким пыткам? К сожалению, это не единичный случай, таких «медиков» множество, и им абсолютно плевать на тех, кого они лечат, главное, чтобы платили.