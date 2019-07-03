Хабаровские депутаты рассказали о том, что волнует каждого

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

Только в прошлом году в краевой столице на проекты, связанные с улучшением жизни людей, было потрачено более 9,5 миллиарда рублей - на 600 тысяч больше, чем годом ранее. Занимаются распределением бюджетных денег по соответствующим программам в комитете по социальным вопросам Хабаровской городской думы. Именно от этих людей зависит, насколько город станет комфортным и удобным для жизни.

- Очень сложно выделить какое-то одно, главное направление в нашей работе, - рассказывает Андрей Ганус, депутат. - Вещей, жизненно важных для Хабаровска, много. Моя профессия в основном связана с образованием, поэтому этот блок я тщательно отслеживаю. Только в прошлом году на программу «Обеспечение качества и доступности образования» было потрачено 7 миллиардов 806 тысяч рублей. Мы достаточно плотно работали с управлением образования города. Хотелось бы отметить успешную работу отрасли по реконструкции, ремонту и строительству учреждений образования - детских садов. Всего в Хабаровске было капитально отремонтировано пять садиков. Сдана школа на 800 мест. Это позволило всех детей от трех до семи лет обеспечить местами в детских садах, кроме того, положительно решается вопрос по открытию ясельных групп во вновь реконструированных детских садах, переданных муниципалитету Министерством обороны. Что касается среднего образования, то был построен новый стадион на территории школы №47. В государственную программу Хабаровского края включено строительство шести школ в микрорайонах Волочаевский городок, «Строитель», «Прибрежный», в районе улиц Истомина - Комсомольской, Суворова, Воронежской. Идет модернизация пищеблоков в школах и детских садах. На это было потрачено 7,5 миллиона рублей. Не забываем укреплять материальную базу учебных заведений.

ВКЛАДЫВАЕМСЯ В БУДУЩЕЕ

Также, по словам депутатов, одним из главных направлений деятельности комитета по-прежнему остается работа с молодежью, особенно обеспечение жильем молодых семей.

- В 2018 году из городского бюджета на жилье для молодых семей выделено 14,6 миллиона рублей, на условиях софинансирования с краевым бюджетом - 72,7 миллиона. Специальные социальные выплаты на приобретение жилья получили 44 многодетные семьи, - делится Ольга Кодина, депутат гордумы. - Помимо этого в городе действует программа «Чужих детей не бывает», в которой активно принимают участие волонтеры. В каждом районе работают организаторы - инструкторы, которые обучают добровольцев работе с семьями, детьми, находящимся в социально-опасном положении. Ну, и не стоит обходить вниманием такой важный аспект в работе с молодежью, как патриотическое воспитание.

Сейчас, по словам Ольги Кодиной, в Хабаровске более четырех тысяч человек занимаются в военно-патриотических клубах, созданы и активно работают 85 поисковых отрядов. Что касается трудовой деятельности, то прошлым летом в Хабаровске и окрестностях работали 128 трудовых отрядов старшеклассников и восемь студенческих отрядов.

- Наш комитет, кстати, выступил с предложением об увеличении заработной платы за работу в трудовых отрядах. И это предложение было учтено при формировании бюджета, - отмечает депутат.

И еще немного статистики: в детских и молодежных общественных объединениях Хабаровска занимаются более 37 тысяч человек. Добровольческие отряды объединяют 6 500 молодых людей, которые активно участвуют в конкурсах «Хабаровск - территория добра», «Наш общий дом», «Новые идеи нового века» и многих других.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Все, что касается здоровья и улучшения демографической ситуации в городе, также входит в компетенцию членов комитета по социальным вопросам.

На развитие физической культуры и спорта в Хабаровске за год из городского бюджета было потрачено 530 миллионов 218 тысяч рублей. Всего в городе работают 1026 спортивных сооружений, из них 838 принадлежат муниципалитету. Физкультурой и спортом в Хабаровске систематически занимаются 209 тысяч человек - треть от всего количества жителей. Ежегодно в строй вводятся десятки спортивных сооружений, площадок для «уличных» видов спорта - воркаута, скейтинга и других. Что примечательно: на таких площадках собирается много молодежи. Быть здоровым сейчас модно.- Мы занимаемся созданием условий для оказания медицинской помощи населению, развитию лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории города, - отмечает Андрей Никонов, депутат Хабаровской городской думы. - Например, на программу «Сохранение и укрепление здоровья» в прошлом году было потрачено около восьми миллионов рублей. Это серьезные деньги, но и сделано было немало. Население активно участвует в городских акциях, проводимых управлением здравоохранения: «Ярмарка здоровья», «Шаги здоровья», «Зумба», «Расти здоровым, малыш», «За здоровый образ жизни», «Премия здоровья».

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

На развитии культуры в городе стараются не экономить. В год в среднем выделяется около 700 миллионов рублей на капремонт художественных школ, реконструкцию парков и скверов, создание пространств для культурного отдыха.

- В учреждениях дополнительного образования Хабаровска занимаются 3,5 тысячи детей, причем 2 375 - бесплатно. Конечно, есть куда стремиться, так что работу эту развиваем. Регулярно обновляем материально-техническую базу учреждений допобразования, стараемся поощрять педагогов, - рассказывает Изабелла Прошина, депутат Хабаровской городской думы. - Также идет активная работа в социальной сфере. По программе «Социальная поддержка граждан» в 2018 году было выделено 308 миллионов 429 тысяч рублей, по программе «Доступная среда» - больше десяти миллионов рублей.

Помогая детям и молодежи, не забывают в комитете и о людях старшего поколения, инвалидах. Здесь, подчеркивают депутаты, важна конкретика, поэтому упор делается на адресную помощь. Один из наболевших вопросов - создание доступной среды. К сожалению, пока город нельзя назвать полностью дружелюбным к инвалидам. Еще много нужно сделать, но многое уже сделано. Все больше появляется звуковых пешеходных переходов, устанавливаются понижающие бордюры, чтобы человек на коляске мог проехать, а пожилым людям было легче.

КОМФОРТ - НЕ ПРИХОТЬ

Все программы, курируемые комитетом по соцвопросам, выполняются в срок. Причем их количество из года в год увеличивается, растет и финансирование по самым актуальным.

- В прошлом году увеличилось финансирование по шести программам, - подчеркивает Александра Гаврилова, председатель комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы. - Я не беру в расчет программу «Доступная среда», так как эти расходы были переведены в программу «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров». Деньги пошли на приобретение автобусов для маломобильных групп населения. На социальный блок в год закладывается свыше девяти миллиардов рублей, сумма корректируется, чаще всего в сторону увеличения. Мне кажется, это очень неплохая тенденция. Мы взаимодействуем не только с профильными управлениями администрации города, но и с другими структурными подразделениями, позволяющими решать важнейшие задачи в социальной сфере. Ну, и еще одно направление - работа по обращениям населения. Это очень важно, иметь обратную связь.

Депутатам комитета поступает около 400 обращений в год. Люди задают вопросы по телефону, пишут письма, как электронные, так и обычные. Приходят на заседания гордумы, напрямую обращаясь к депутатам через «открытый микрофон». Огромный объем обращений связан с вопросами по благоустройству, работе жилищно-коммунального хозяйства.

- Людей волнуют вопросы жилищных и транспортных услуг, здравоохранения, образования и многого другого. Считаю все обращения показателем высокого доверия к депутатам: если бы люди не верили, что мы можем помочь, они не стали бы обращаться, - отмечает Александра Гаврилова. - Не каждую проблему можно решить здесь и сейчас. Много наказов по ремонту дворов, проездов. Но все обращения отрабатываются со структурными подразделениями, администрациями комитетов по управлению районами. За решением некоторых вопросов мы обращаемся в министерства Хабаровского края, ищем поддержки у коллег из Законодательной думы. Приятно, что находим понимание и ответную реакцию.