Работа для студентов на лето 2019 в Хабаровске - есть, и ее много, а это самое главное. Без работы в городе не останется никто, так как летом Хабаровск оживает - открываются детские площадки, на которые нужны вожатые и дополнительные педагоги, а также воспитатели; кафе и рестораны выставляют на улицы временные веранды, которые тоже кто-то должен обслуживать. Не говоря уже о том, что не за горами путина в промысловых районах края, на которую тоже нужны тысячи рук. Сегодня «Комсомолка» вместе с вами проведет обзор самых востребованных вакансий для студентов на рынке труда в краевом центре.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

В этом году в студотряды набирали по шести направлениям - «Путина», «Медицина», «Социология», «Педагогика», «Проводник», «Стройотряд». Однако, как объяснили в штабе студенческих отрядов, набор уже закончен, и группы ребят отправились на работу - подготовка, обучение и прием заявлений прошли еще весной.

- Для того, чтобы подготовить, скажем, вожатых, необходимо их сначала обучить, - рассказал «КП»-Хабаровск» Михаил Чувашов, командир штаба СТО ТОГУ. - Поэтому записываться к нам необходимо по весне, в марте, чтобы все успеть.

В среднем зарплата студентов в зависимости от выбранного направления варьируется от 12 до 40 тысяч рублей за месяц. Самыми «дорогими» направлениями по-прежнему остаются «Путина» и «Стройотряд» - но на них вас ждет и самый тяжелый физический труд.

Что ж, сохраним эту информацию для будущего года и посмотрим, какая работа для студентов на лето 2019 в Хабаровске есть прямо сейчас.

ВОЖАТЫЕ, ВОСПИТАТЕЛИ, НЯНЕЧКИ

Всевозможные детские спортивные клубы и центры, летние площадки и лагеря в черте города к лету, как правило, увеличивают набор детей. Кто-то из малышей остается на каникулах в городе, поэтому родители стремятся занять их чем-то полезным и «пристроить» в одну из летних смен. Кроме того, лето - сезон отпусков воспитателей и нянечек в частных детских садиках, поэтому владельцы таких учреждений ищут замену любимому педагогу или младшему воспитателю на лето. Поэтому, если вы - студент педагогического колледжа или университета, эта работа для вас.

В среднем вожатые за месяц зарабатывают от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от загруженности, нянечка в детском саду - от 15 до 20 тысяч, а вот замена воспитателя может стоить от 20 до 40 тысяч рублей за месяц работы.

Для трудоустройства вам точно потребуется заполнить анкету, предоставить паспорт, ИНН, СНИЛС, санитарную книжку, оформленную по требованиям работы с детьми, справку об отсутствии судимости.

АНИМАТОРЫ, ПЕРСОНАЛ АТТРАКЦИОНОВ

Помимо лагерей и площадок, летом возрастает интерес к детским развлечениям. Торгово-развлекательные центры, парки аттракционов и агентства праздников в этот период как никогда нуждаются в дополнительных сотрудниках, поэтому с радостью примут студентов. Преимуществом при устройстве будут обладать учащиеся по таким направлениям, как культура и педагогика.

Зарплата аниматора зависит от нагрузки, которую тот взял на себя, в среднем по Хабаровску это 10-15 тысяч рублей. Зарплата оператора аттракционов несколько выше - от 15 до 20 тысяч рублей.

Список требований такой же, как и при трудоустройстве вожатым и воспитателем.

ОФИЦИАНТ НА ЛЕТНЮЮ ВЕРАНДУ, БАРМЕН, БАРИСТА

Летом, как известно, очень многие рестораны открывают площадки под открытым небом. Обслуживать такие площадки должны дополнительные официанты, поэтому работа для студентов на лето 2019 в Хабаровске всегда найдется. Как правило, график такой работы посменный, рабочий день длится долго и проходит на ногах, поэтому такая работа для выносливых, внимательных и аккуратных молодых людей. Никаких особенных требований к образованию, впрочем, владельцы кафе и ресторанов не предъявляют, что, несомненно, является плюсом, однако есть требования к внешнему виду - опрятность и аккуратность соискателя.

Зарплата официанта летнего кафе может быть очень разной - в зависимости от количества отработанных смен, щедрости рестораторов и посетителей, оставляющих чаевые. Популярные сайты по поиску работы для студентов на лето 2019 в Хабаровске выдают результат по зарплате от 15 до 30 тысяч рублей для официанта или бариста. Верхняя планка оплаты труда бармена доходит до 35 тысяч рублей.

Для трудоустройства вам необходимо заполнить анкету, предоставить паспорт, ИНН, СНИЛС, санитарную книжку, оформленную по требованиям работы в общепите.

ПРОДАВЕЦ КВАСА, МОРОЖЕНОГО

Летом, как грибы, на улицах города вырастают палатки с мороженым и квасом. Сезонным лакомством и напитками торгуют абсолютно везде, даже в пригородной зоне. Работа несложная и однообразная, из особых умений потребуется только возможность использовать электронную кассу, да и то, ею оборудованы далеко не все палатки. На такую работу приглашают не только студентов, но и школьников, с письменного согласия родителей.

Впрочем, зарплата продавцов не слишком радует - в основном за месяц работы можно получить 10-15 тысяч рублей.

Чаще всего при трудоустройстве на такую работу с вас потребуют лишь самые основные документы - паспорт и ИНН, иногда санитарную книжку для общепита.

ПРОМОУТЕР, РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ

Эта работа не имеет сезонной привязки, подрабатывать студенты смогут и в процессе учебы, так как занимает подобная деятельность 3-4 часа и всего несколько дней в неделю. Плюс ее в том, что при трудоустройстве не требуется много документов, оформлять санитарные книжки, как правило, не нужно, если только промоутер не работает на дегустациях продуктов, ну, а с расклейщика и взятки гладки.

Оплата такой работы, как правило, почасовая, и выдается раз в неделю. Один час работы в среднем стоит 200-300 рублей. Проработав, скажем, три дня в неделю по 4 часа, можно за неделю получить около 2000 рублей и, соответственно, 8000-10 000 рублей за месяц.

КСТАТИ

Конечно, появляется на рынке труда и немало ситуативных вакансий - например, очень многие компании на период летнего отпуска основного сотрудника могут искать ему замену, часто для этой цели берут как раз студентов, которые заинтересованы в краткосрочной подработке. Лучше всего озаботиться поиском работы заранее и постоянно держать руку на пульсе, мониторя популярные сайты с вакансиями, на каждом из которых имеется раздел «Работа для студентов».

Редакция «КП» надеется, что наш обзор пригодится тем студентам, кто озабочен поиском летнего заработка, и желает всем плодотворных каникул!